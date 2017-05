SemKRK #6 BIG - konferencja SEO/SEM z przytupem

Wydarzenie odbędzie się w środę 14 czerwca 2017, w Krakowie, w Starej Zajezdni (ul. Św. Wawrzyńca 12). Start planowany jest na godzinę 16.00, natomiast finisz przewidywany jest w okolicach północy.

Program czerwcowego SemKRK

Agenda wydarzenia przewiduje aż dziewięć prelekcji tematycznych, skierowanych zarówno do osób koncentrujących się na SEO, jak i do specjalistów AdWords:

Artur Strzelecki (SilesiaSEM, Festiwal SEO) opowie o maksymalizacji widoczności sklepu internetowego w wynikach organicznych Google po aktualizacji Google Phantom, jaka miała miejsce w lutym b.r.

Damian Sałkowski (Senuto) opowie o 10 kryteriach SEO, jakie powinna spełniać dobra treść. Dobra, czyli taka, która będzie widoczna w Google.

Anna Janiszewska (analityk Google Poland) zaprezentuje informacje na temat zachowania użytkowników mobilnych korzystających z wyszukiwarek.

Michał Magdziarz (DeepCrawl, Semetrical) poruszy w swojej prezentacji temat możliwie bezbolesnej migracji dużych serwisów internetowych. Takich, które liczą miliony podstron.

Maciej Lewinski (jakkolwiek to zabrzmi: czarnoksiężnik analityki) wystąpi z prezentacją pod tytułem „Czym mogą cię zaskoczyć modyfikatory stawek CPC. Adwords oczami Analytics". Kto widział już jego prezentacje, wie jak bardzo są konkretne.

Paweł Gontarek (weteran polskiego SEO) opowie jak w roku 2017 można wykorzystać systemy wymiany linków.

Karol Dziedzic (konsultant SEO/SEM) podpowie jak dopilnować, by kampania graficzna AdWords faktycznie konwertowała i nie pełniła funkcji wyłącznie „wizerunkowej".

Łukasz Chwiszczuk (K2 Media) opisze, w jaki sposób wykorzystać dane z targetowania Facebook Ads w kampaniach AdWords.

Tomasz Jeska (48 Media, Fundacja PCJ Otwarte Źródła) jak szybko i prosto dostosować stronę oparta na CMS Joomla do wymogów Google.

Dlaczego warto?

SemKRK to impreza dość specyficzna. Pomimo bardzo luźnego klimatu, przy poprzednich edycjach zawsze można było poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętego marketingu w wyszukiwarkach. Fakt, że łatwo tutaj nawiązać nowe kontakty branżowe sprawia, że jest to idealne miejsce dla osób, które są związane z SEO/SEM. Co istotne – choć Dziennik Internautów jest patronem medialnym SemKRK #6 Big, piszę to z punktu widzenia regularnego bywalca tego eventu.

Więcej informacji można uzyskać na stronie SemKRK.