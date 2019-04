Sejm wybrał Prezesa UODO. Czy poradzi on sobie z czekającymi w Urzędzie wyzwaniami?

Kandydatura Jana Nowak na Prezesa UODO nie wzbudziła entuzjazmu wśród niektórych ekspertów. Dla przykładu, zdaniem Katarzyny Szymielewicz, prezeski Fundacji Panoptykon, stanie na straży ochrony danych osobowych obywatelek i obywateli wymaga wybitnej wiedzy i sporego doświadczenia, a Jan Nowak nie ma na swoim koncie takiego dorobku. Ekspertka dodaje, że na przesłuchaniu w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka podkreślał, że decyzje w urzędzie podejmuje zespół merytoryczny. Nie odpowiedział jednak konkretnie na pytania Fundacji, która oczekuje od nowego prezesa, że otoczy się osobami z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.

Ocena pracy urzędu i jego niezależności będzie możliwa tylko, jeśli ten będzie działał przejrzyście. Zdaniem Wojciecha Klickiego z Panoptykonu opinia publiczna powinna mieć większy niż dotychczas dostęp do wiedzy o tym, czym zajmuje się urząd, jakie wpływają do niego zgłoszenia o naruszeniu ochrony danych, czego dotyczą skargi, jak długo czekają na rozpatrzenie, jakie są rozstrzygnięcia. Publikacja decyzji Prezesa UODO ma też ważną funkcję edukacyjną, bo pokazuje administratorom danych osobowych, jakie działania powinni podejmować, a jakich unikać i dlaczego.

Prezes Urzędu Ochrony Danych ma ogromną władzę, obejmującą m.in. możliwość nakładania astronomicznych kar, które zasilają budżet państwa. Dlatego eksperci zgłaszali wątpliwości co do przynależności Nowaka do PiS. Klicki uważa, że nowy Prezes UODO powinien chociaż symbolicznie odciąć się od członkostwa w partii i złożyć legitymację najpóźniej w dniu ślubowania.

Jan Nowak obejmie urząd po zatwierdzeniu jego wyboru przez Senat, złożeniu ślubowania i upływie kadencji obecnej prezes Edyty Bielak-Jomaa, co nastąpi 22 kwietnia.

Źródło: Fundacja Panoptykon