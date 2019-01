Segment GSM wraz z początkiem roku zaskakuje innowacyjnością

Rok 2019 dostarczy wielu pretekstów, by na nowo zdefiniować pojęcie nowoczesności w dziedzinie rozwiązań technologicznych w segmencie GSM. Postępująca miniaturyzacja i precyzja, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i łączenie w smartfonach funkcji z pogranicza różnych dziedzin, takich jak: inżynieria, design, fotografia i sztuka sprawi, że najnowsze modele smartfonów na nowo zaskoczą rynek i konsumentów indywidualnych swoją formą, funkcjonalnością i wydajnością.

Minimalistyczne obudowy

Producenci telefonów na rok 2019 postawili sobie za cel dążenie do maksymalizacji redukcji powierzchni zajmowanej przez obramowanie smartfonu. Firmy konkurują w stworzeniu możliwie największych (dochodzących nawet do 7 cali), w pełni funkcjonalnych ekranów, które na co dzień zastąpią użytkownikom inne urządzenia elektroniczne. Obudowy od tej pory mają pełnić wyłącznie funkcje dekoracyjne. Hitem 2019 roku będą obudowy połyskujące, matowe, szklane, a nawet podświetlane na różne kolory.

Innowacyjne aparaty

Trendem w 2019 będzie także kontynuacja wyścigu w zakresie wyposażania smartfonów w najwyższej jakości aparaty fotograficzne. W tej kategorii warto zwrócić uwagę na marki, które zaprezentowały w swoich urządzeniach funkcję innowacyjnego, wysuwanego na żądanie obiektywu. Jest to rozwiązanie umożliwiające ochronę obiektywu przed zarysowaniami i innymi uszkodzeniami. Pozwoli to użytkownikom na otrzymanie niesamowitych efektów fotograficznych bez użycia lustrzanki.

Bezprzewodowe ładowanie

Coraz szybsze tempo życia sprawia, że możliwość szybkiego, bezprzewodowego ładowania urządzenia ma rosnące znaczenie dla konsumentów. Rok 2019, poza odpowiednio dostosowanymi urządzeniami, przyniesie również możliwości w zakresie naładowania telefonu poprzez… inteligentne meble, które systematycznie będą pojawiać się na rynku. W tę rewolucję zaangażowali się już producenci telefonów i firmy z segmentu meblowego, które wspólnie opracowują ciekawe rozwiązania.

Elastyczne i niezniszczalne ekrany

Firmy: Apple, Samsung, Huawei oraz LG podejmują próby pracy nad wyświetlaczami, które można wyginać w każdym kierunku. W zapowiedziach trendów na rok 2019 wiele uwagi poświęca się opracowaniu niezniszczalnych ekranów. Czy to oznacza koniec pękniętych i porysowanych smartfonów? To kolejny etap rozwoju urządzeń z segmentu GSM po superodpornych obudowach oraz stałym doskonaleniu wodoodporności i wodoszczelności urządzeń. Wyzwaniem w kontekście wytrzymałości jest jednak nie tylko obudowa, ale także szkło ekranu. Firma Corning pracuje nad nową generacją szklanej powłoki, która ma być niemal niezniszczalna.

Odblokowanie ekranu skanem twarzy

W 2019 roku pojawią się także nowe metody odblokowywania ekranu. Możliwość odblokowania telefonu za pomocą odcisku palca nie będzie już uznawana za rozwiązanie innowacyjne. –Apple na swojej ostatniej konferencji prasowej przedstawił w modelu iPhone X metodę rozpoznawania twarzy jako nowy sposób logowania się do urządzenia. To rozwiązanie wprowadzają do swojego portfolio także inni producenci. Rozpoznawanie twarzy dostępne jest już w modelach smartfonów z niższej półki, nawet z przedziału cenowego do 1000-1500 złotych, przykładowo w zyskujących na popularności smartfonach Xiaomi oraz w ASUS Zenfone 5.

W 2019 roku czeka nas wiele zaskakujących nowości, które z jednej strony poprawią komfort użytkowania smartfonów, z drugiej – znacząco zwiększą jego funkcjonalność. Z pewnością nie będzie nudno.

Autor: Karolina Tarnowska, Marketing Category Manager w Neonet