Sąsiedzkich skarg ciągle przybywa

Na co najczęściej skarżyli się transgraniczni konsumenci do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w 2018 roku? 30% skarg dotyczyło usług lotniczych (uszkodzonych bagaży, odwołanych i opóźnionych lotów, problemów przy płatnościach, rozliczeń kosztów anulacji biletu). 13% tyczyło się zakupionej odzieży i obuwia (najczęściej był to towar niezgodny z umową). 5% reklamacji dotyczyło portali randkowych (automatycznego przedłużenia subskrypcji konta), zaś 4% elektroniki (głównie telefonów).

Zagraniczni konsumenci najczęściej skarżyli się na polskich przedsiębiorców w zakresie zakupu:

produktów medycznych np. aparatów słuchowych,

usług lotniczych,

edukacji pozaszkolnej (kursy językowe).

Nietypowy charakter skarg:

Zakup kurnika, który uległ zniszczeniu w czasie użytkowania i pozbawił kury życia. Dzięki pomocy ECK konsumentka uzyskała zwrot wysokości 75 euro.

Zagubiony pierścionek zaręczynowy. Wybranka konsumenta nie doczekała się zaręczyn, bowiem klient otrzymał puste pudełko. Dzięki pomocy ECK Polska i ECK Niemcy konsument otrzymał blisko 1000 euro zwrotu.

Włoski sklep uniemożliwił polskiemu konsumentowi dokonywania zakupów, gdy ten za często zwracał towary w ciągu 14 dni. Po interwencji konsument mógł znów dokonywać zakupów, przymierzać i zwracać towary bez podawania przyczyny.

Automatyczny dystrybutor paliwa w Austrii pobrał pieniądze, a nie wydał paliwa. Konsument stracił 40 euro. Dzięki pomocy odzyskał przywłaszczone przez maszynę pieniądze.

Konsumenci z Polski najczęściej skarżyli się na przedsiębiorców z Niemiec (14% skarg), Wielkiej Brytanii (8%), Luksemburga (8%) oraz z Irlandii (7% skarg). Zaś na polskich przedsiębiorców najczęściej skarżyli się konsumenci z Czech (20% skarg), Rumunii (12%), Litwy (10%) i Bułgarii (8%)

Źródło: ECK Polska