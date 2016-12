Samsung wyśle za darmo kuriera, by zaktualizować oprogramowanie

Na adres redakcji Dziennika Internautów trafił list od Czytelnika, w którym informuje on o problemach z trudnościami w aktualizacji swojego urządzenia.

Jak zauważa, 13 marca operator Plus udostępnił narzędzie Kies do obsługi telefonów ze zaktualizowanym oprogramowaniem. Problem w tym, że nie wszystkie urządzenia posiadają najnowszą wersję firmware, a co za tym idzie, użytkownicy nie mogą wykorzystywać pełni ich możliwości.

Nasz Czytelnik zaznacza, iż jako osoba niepełnosprawna nie jest w stanie udać się do serwisu, gdzie jego urządzenie prawdopodobnie musiałoby przeleżeć około dwa tygodnie. Postanowiliśmy więc zbadać sprawę u źródła i sprawdzić, czy użytkownicy rzeczywiście są skazani na wizytę w serwisie.

Jak dla Dziennika Internautów zaznacza Arkadiusz Majewski z Biura Komunikacji Korporacyjnej Polkomtel S.A.: Problem, o którym mowa w mailu, zgłaszaliśmy do Samsunga i z otrzymanych od nich informacji wynika, że z niewiadomych jeszcze przyczyn niektóre telefony nie dają się zaktualizować na niektórych komputerach.

Obecnie problem jest badany u dostawcy aplikacji Kies, jednak - co najważniejsze - klienci, którzy mają problemy z aktualizacjami, wcale nie muszą się pozbywać telefonu na długie tygodnie. Jak zaznacza Arkadiusz Majewski, wystarczy zamówić kuriera na koszt Samsunga prosto do domu, który zabierze urządzenie do serwisu, a kilka dni później zwróci je, również nie obciążając klienta kosztami. Średni czas naprawy to według Samsunga 4 dni, jednak w przypadku aktualizacji powinno to zająć jeszcze krócej.