Samsung wprowadza nowe rozwiązanie do monetyzacji danych Internetu Rzeczy

Obecnie producenci często mają trudności z optymalizacją kosztów danych związanych z bezpłatnymi aplikacjami i obsługą ekosystemu obejmującego urządzenia, aplikacje i usługi podmiotów zewnętrznych. Samsung ARTIK Cloud rozwiązuje ten problem poprzez dostarczenie kompletnego systemu pośrednictwa, pomiaru i płatności. Dzięki niemu producenci urządzeń mogą łatwo - jak zapewniają przedstawiciele Samsunga - zapewnić pełną zgodność swojego sprzętu z urządzeniami i aplikacjami innych producentów oraz monetyzować wykorzystanie danych.

Poprzez portal dla deweloperów Samsung ARTIK Cloud, producenci urządzeń mogą definiować plany usług pod kątem swoich potrzeb biznesowych. Platforma zapewnia również pośredniczenie w interakcjach użytkowników, a także zarządzanie aktualizacjami, płatnościami i udziałem producentów urządzeń w przychodach.

- Usługa Samsung ARTIK Cloud (...) to część naszej długofalowej strategii ułatwiania rozwoju bezpiecznych produktów i usług IoT, promowania zgodności między systemami na szeroką skalę oraz budowania platformy i modelu biznesowego pozwalającego na efektywne funkcjonowanie całego ekosystemu Internet of Things - mówi James Stansberry, szef projektu ARTIK IoT w Samsung Electronics. - Podobnie jak w przypadku telefonów komórkowych, czynnikami sprzyjającymi rozwojowi Internetu Rzeczy będą otwarte systemy oraz wsparcie ze strony interaktywnych aplikacji.

Samsung w ramach rozwoju koncepcji Internetu Rzeczy, w kwietniu br. we współpracy z Politechniką Rzeszowską i Doliną Lotniczą uruchomił program wsparcia dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw zajmujących się budowaniem rozwiązań IoT. Samsung Inkubator to działanie, które ma przyśpieszyć proces cyfryzacji polskiej gospodarki i przyczynić się do rozwoju technologicznych projektów w naszym kraju. Kluczową częścią realizowanego programu dla start-upów IoT jest stałe wsparcie ekspertów firmy Samsung. Doświadczeni menedżerowie pomagają młodym firmom wypracować modele biznesowe oraz zweryfikować rynkowe zapotrzebowanie na tworzone rozwiązania. Inżynierowie z R&D Institute natomiast podzielą się swoją wiedzą na temat tworzenia globalnych produktów.