Samsung inwestuje w startupy – w Rzeszowie startuje inkubator dla firm Internetu Rzeczy

Samsung Inkubator to działanie, które ma ułatwić nabywanie kompetencji cyfrowych i rozwijanie technologicznych projektów w Polsce. Kluczową częścią realizowanego programu dla startupów IoT jest stałe wsparcie ekspertów firmy Samsung. Doświadczeni menedżerowie pomogą młodym firmom wypracować modele biznesowe oraz zweryfikować rynkowe zapotrzebowanie na tworzone rozwiązania. Inżynierowie z R&D Institute natomiast podzielą się swoją wiedzą na temat tworzenia globalnych produktów.

– Stworzenie inkubatora dla startupów to kolejny krok firmy Samsung w kierunku zwiększenia swojego zaangażowania w cyfryzację Polski. Chcemy wspierać młode innowacyjne firmy dzieląc się naszymi doświadczeniami. Będąc czołową spółką technologiczną na rynku konsumenckim doskonale znamy potrzeby klientów. W Polsce działa również największe na świecie, zaraz po Korei, centrum badań i rozwoju firmy Samsung oraz nowoczesna fabryka AGD we Wronkach. Wiedza naszych inżynierów oraz doświadczenia biznesowe pomogą polskim innowatorom tworzyć doskonałe produkty i rozwiązania z globalnym potencjałem – mówi Hadrian Baumann, prezes polskiego oddziału Samsung Electronics.

Do Samsung Inkubatora mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespoły, które mają już opracowaną koncepcję biznesu lub prototyp swojego produktu. W trakcie trwającego trzy miesiące programu inkubacyjnego Samsung zapewnia im kreatywną przestrzeń do pracy, najnowszej klasy sprzęt, ale także wsparcie mentorów i konsultacje ze specjalistami firmy Samsung. W ramach działania Inkubatora uczestnicy mogą korzystać również z intensywnych szkoleń oraz pomocy w poszukiwaniu partnerów biznesowych, technologicznych i pozyskania finansowania. To pierwszy tego typu projekt w tej części Polski.

Miejsce działania Samsung Inkubatora nie jest przypadkowe. Firma zdecydowała się wyjść poza centrum biznesowe, jakim jest Warszawa i zainwestować w ośrodek we wschodniej części kraju. W Rzeszowie do współpracy zaprosiła Politechnikę Rzeszowską oraz Dolinę Lotniczą. – Współpraca z firmą Samsung doskonale wpisuje się w naszą strategię rozwoju. Studenci Politechniki Rzeszowskiej to ambitni młodzi ludzie, którzy osiągają wiele sukcesów, także międzynarodowych. Projektują aplikacje mobilne, opracowują wynalazki ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym czy biorą udział w zawodach łazików marsjańskich. Stworzenie Samsung Inkubator stwarza studentom wspaniałą możliwość rozwoju swoich umiejętności i zdobycia niezbędnej wiedzy do tworzenia rozwiązań z globalnym potencjałem – mówi prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, rektor Politechniki Rzeszowskiej.

Korzyści ze współpracy dla rozwoju innowacyjności we wschodniej Polsce widzi także Marek Darecki, Prezes Zarządu Doliny Lotniczej. – Dolina Lotnicza wzrasta dynamicznie od 14 lat i dziś zrzesza ponad 100 innowacyjnych firm lotniczych. W tych latach przedsiębiorstwa zainwestowały ponad 6 mld zł w nowoczesne technologie, a sprzedaż eksportowa w 2016 przekroczyła 3 mld dol. Samsung Inkubator będzie znakomitym elementem nowego pejzażu Doliny Lotniczej, a szerzej Polski Wschodniej. Studenci i naukowcy będą mieli doskonałą platformę spotkań z młodymi inżynierami fabryk lotniczych. Razem będą pracować nad cyfrowymi rozwiązaniami dla przemysłu.

Oddana do dyspozycji młodych przedsiębiorców przestrzeń Samsung Inkubator znajduje się na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej. Zakwalifikowani do programu przedsiębiorcy mogą korzystać z pracowni, w której znajdą najlepszej jakości sprzęt. Poza pełnym wyposażeniem stanowisk pracy, na które składają się monitory, tablety oraz smartfony z serii S, przedsiębiorcy mogą korzystać także z 75” elektronicznej tablicy interaktywnej, 55” zakrzywionego telewizora UHD, odkurzacza Powerbot lub inteligentnej lodówki Family Hub. Operatorem Samsung Inkubator jest firma HugeTech z Rzeszowa.

Firma Samsung od lat jest zaangażowana w proces cyfryzacji polskiego społeczeństwa. Od 2013 roku firma wspiera naukę programowania dla dzieci w polskich szkołach i przedszkolach. Dzięki inicjatywie Mistrzowie Kodowania w programie uczestniczy już 1700 placówek, prawie 4000 nauczycieli i 100 000 uczniów. Działaniem dla starszych uczniów jest natomiast Samsung LABO, czyli nowatorski program edukacyjny adresowany do studentów technicznych uczelni wyższych, techników oraz szkół zawodowych i ma ułatwić im stawianie pierwszych kroków w karierze zawodowej. Samsung zaangażowany jest także w działanie międzynarodowego centrum dla startupów The Heart Warsaw, którego celem jest rozwijanie i stymulowanie współpracy startupów z korporacjami.