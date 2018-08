Samochód zakupiony w internecie i to bez wcześniejszej jazdy próbnej?

We wrześniu 2017 roku firma Master1.pl wprowadziła na rynek możliwość pozyskania samochodu pokontraktowego w abonamencie przez internet. Jak się okazuje, osoby zainteresowane tą formą zakupu aw większości przypadków zamawiają je z dostawą do domu (door-to-door). Oznacza to, że nie widzą pojazdu i nie jeżdżą nim przed zawarciem transakcji, a o opinię na temat auta wyrabiają na podstawie opisów i zdjęć znajdujących się na stronie firmy. Jest tak w przypadku aż 64% klientów firmy.

Kto decyduje się na auta przez internet?

Według danych, pozyskanych przez platformę do sprzedaży aut pokontraktowych, do zawarcia umowy online znacznie częściej przekonani są mężczyźni, którzy stanowią aż 79% wszystkich klientów. Średnia wieku osoby kupującej to 35 lat. Najwięcej klientów zamieszkuje województwo mazowieckie (25%), wielkopolskie (19%), śląskie (15%) i pomorskie (9%). Na kupno abonamentu w sieci najczęściej decydują się przy tym single, którzy stanowią ponad połowę całej grupy.

Największą popularnością cieszą się kontrakty 12-miesięczne oraz brak opłat na start, na które zdecydowało się 55% z kupujących. Średnia wysokość miesięcznej raty abonamentu to 1225 zł brutto. Na cenę wpływa szereg czynników, m.in. wiek i rodzaj pojazdu czy długość kontrakt.

Wiodącą opcją finansowania zakupu online, spłacanego w równych, miesięcznych czynszach, jest Abonament Comfort (56% umów). W cenę takiego abonamentu wliczony jest serwis, pakiet ubezpieczeń, 24h Assistance, a także przechowywanie i wymiana opon.

Źródło: Master1.pl