SaaS w e-commerce

Kilkanaście lat temu sprzedaż programów odbywała się tylko poprzez tzw. “pudełka”. Klient kupował płytę, instrukcję oraz otrzymywał kontakt do wsparcia informatycznego firmy. Konieczne było regularne instalowanie tzw. “patchy”, usprawniających działanie programu. Rezygnacja z tej czynności często powodowała błędy w najmniej oczekiwanych momentach. Wraz z rozwojem internetu i szybkości przesyłu danych, model dystrybucji uległ zmianie.

Rozwiązania tworzone w oparciu o SaaS dają duże możliwości rozwoju w ramach stabilnego środowiska pracy. Rozwiązanie już na wejściu zaspokaja potrzeby sprzedawcy, umożliwiając integrację z nowymi hurtowniami, księgowością, płatnościami online czy usługami kurierskimi. Jednocześnie, dzięki otwartemu API, model pozwala na dopasowywanie się do zmieniających się potrzeb zarówno sprzedawców jak i klientów końcowych, poprzez możliwość integrowania kolejnych funkcji i stale rosnącą liczbę dostępnych aplikacji.

Główne atuty rozwiązania SaaS z punktu widzenia internetowych sprzedawców to:

1. Dostępność. Sklep może powstać w zasadzie od ręki.



2. Kompletność. Rozwiązanie posiada wszystkie podstawowe funkcje, które pozwalają sprzedawać.



3. Stosunkowo niskie koszty. Klient nie ma potrzeby inwestowania w infrastrukturę IT, ponieważ jej stworzenie i utrzymywanie jest całkowicie po stronie dostawcy usługi. Co nie mniej ważne, w każdej technicznej sprawie sprzedawca może liczyć na wsparcie profesjonalistów IT.



4. Skalowalność. Rozwiązanie funkcjonujące w oparciu o SaaS może rosnąć wraz z biznesem. To sprzedawca decyduje, o jakie funkcjonalności poszerzyć swój sklep oraz na jakim etapie.

