Są już wolne lektury, czas na naszą bajkę

Współcześnie za bajkę tradycyjną uważa się opracowania literackie, w szczególności XVIII­- i XIX­-wieczne wydania baśni braci Grimm i Hansa Christiana Andersena, najczęściej w postaci niedoskonałych, wielkonakładowych adaptacji. Spuścizna bogatej polskiej kultury tradycyjnej została w dużym stopniu zapomniana, co uważamy za ogromną stratę dla kultury narodowej. Działania entuzjastów i akademików starających się dokumentować skarby folkloru, niestety, rzadko kiedy przebijają się do społecznej świadomości.

Dzięki realizacji projektu Nowoczesna Polska chce przyczynić się do przywrócenia polskiej bajce należnego jej miejsca w domu i szkole, umożliwić kontakt publiczności z depozytariuszami kultury tradycyjnej oraz wzmocnić tożsamość - dumę z uczestnictwa w kulturze lokalnej.

W ramach działań przeprowadzona zostanie szczegółowa kwerenda źródeł i archiwów, na podstawie której wybrane zostaną najciekawsze polskie bajki ludowe. Przygotowane zostaną tujemy również standardy opracowania etnograficznego bajek źródłowych oraz standardy stylistyczne i merytoryczne uwspółcześnienia bajek. Oba dokumenty zostaną udostępnione na stronie biblioteki Wolne Lektury i będą z nich mogli skorzystać wszyscy zainteresowani tą tematyką. Realizacja projektu „Z naszej bajki" obejmie także pozyskanie praw do nagrań bajek w oryginalnej postaci gwarowej dokonanej przez przedstawiciela kultury tradycyjnej lub współczesnego twórcę ludowego. Nagrania te również zostaną udostępnione czytelnikom biblioteki na wolnej licencji – dzięki temu zgodnie z prawem każda zainteresowana osoba będzie mogła je bezpłatnie przeglądać, pobierać na swój komputer, a także udostępniać innym i cytować.

Ponadto planowane są prace programistyczne na stronie wolnelektury.pl polegające na usprawnieniu wyszukiwarki i dzięki temu czytelnicy będą mogli łatwiej przeszukiwać dostępne tam zasoby.

Nad merytoryczną stroną projektu czuwa zespół redakcyjny, w skład którego weszli prof. Joanna Papuzińska - prozaik, poetka, autorka bajek i wierszy dla dzieci, profesor nauk humanistycznych; dr hab. Katarzyna Smyk - prof. nadzw. w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, językoznawca, kulturoznawca, folklorysta; Antoni Beksiak - animator kultury, kurator i krytyk muzyczny, edukator, dokumentalista i twórca, kontynuator tradycji muzycznych oraz Jarosław Lipszyc - poeta i muzyk, wieloletni dziennikarz, aktualnie aktywny propagator nowoczesnej edukacji oraz wolnej kultury.

Fundacja Nowoczesna Polska prowadzi bibliotekę internetową WolneLektury.pl od 2007 roku, kierując się zasadą maksymalnego obniżania barier dostępu do dóbr kultury. W czasie 10 lat funkcjonowania biblioteki zostało udostępnionych prawie 4500 utworów – w wersji tekstowej, a niektóre również w formie audiobooków. Czytelnik znajdzie w tym zbiorze przede wszystkim dzieła klasyczne, w tym wiele lektur szkolnych, w doskonałych opracowaniach. Poza tym Fundacja stara się pozyskiwać prawa do dzieł i ich tłumaczeń, po to by udostępniać je na wolnych licencjach, dając tym samy dostęp do nich wielu nowym odbiorcom.