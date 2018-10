Rzecznik patentowy dba o polskich innowatorów już od stu lat

Ten stosunkowo mało znany zawód istnieje w Polsce od 100 lat. Rzecznicy Patentowi to eksperci przygotowani do świadczenia pomocy w sprawach własności przemysłowej dotyczących ochrony prawnej m. in. wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Rzecznik patentowy jest interdyscyplinarnym specjalistą, często z wielostopniowym wykształceniem. Łączy wiedzę prawniczą i techniczną, a do jego umiejętności należą również elementy zarządzania, marketingu i orientacja w procesach biznesowych. W dobie gospodarki opartej na wiedzy dzięki tym kompetencjom rzecznik patentowy jest przewodnikiem po świecie własności przemysłowej, a także pierwszym doradcą biznesowym. Wspiera rozwój przedsiębiorstwa, pomaga w budowaniu przewagi konkurencyjnej, czy komercjalizacji innowacyjnych pomysłów.

Głównym elementem kampanii jest krótki film animowany, pokazujący rzecznika patentowego z przymrużeniem oka. Na stronie kampanii zamieszczone zostały również artykuły, materiały filmowe, w których rzecznicy patentowi z trzech różnych pokoleń opowiadają o sobie, historie polskich wynalazców. Wisienką na torcie jest quiz, dzięki któremu użytkownik dowie się, czy ma zadatki na prawdziwego wynalazcę. Kampania będzie trwała do końca października. Zwieńczeniem projektu będzie zaplanowany na 6 listopada webinar edukacyjny popularyzujący wiedzę na temat ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

Źródło: JWP Rzecznicy Patentowi