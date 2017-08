Rząd zamierza wykorzystać systemy satelitarne do walki z przemytem

Z końcem lipca, Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, przygotowany przez Ministra Rozwoju i Finansów. Według zapowiedzi, w najbliższym czasie projekt ustawy zostanie przekazany do prac parlamentarnych i jednocześnie skierowany do notyfikacji przez Komisję Europejską. W ocenie ustawodawcy, aby kontrola przewozu była efektywna, dane z rejestru powinny być uzupełniane przez wskazania geolokalizacyjne.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje wprowadzenie następujących środków technicznych służących monitorowaniu przewozu towarów:

lokalizatora (telekomunikacyjnego urządzenia końcowego wykorzystującego technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych wraz z aplikacją),

zewnętrznych systemów lokalizacji (gromadzących dane geolokalizacyjne środka transportu przekazywane z zainstalowanego w nim urządzenia, wykorzystującego pozycjonowanie satelitarne i transmisję danych).

- Projekt zmian zakłada m.in. bezpłatne udostępnienie przez Krajową Administrację Skarbową oprogramowania do lokalizatorów, za pomocą którego służby będą miały wgląd w to, gdzie znajdują się w danej chwili pojazdy przewożące towary wymienione w ustawie. Wdrożenie zmian umożliwi skuteczną kontrolę i wyłapywanie sytuacji, w których dochodzi do nielegalnego obrotu paliwami lub transportowane są towary, które pochodzą np. z przemytu. Porównanie danych zawartych w rejestrze z danymi z lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji pokaże realną drogę przemieszczania towarów wrażliwych, co pozwoli na kompleksowy nadzór. Uwzględnienie w projekcie ustawy także zewnętrznych systemów lokalizacji pozwoli przedsiębiorcom szybciej dostosować się do proponowanych zmian – mówi Kamil Korbuszewski, ekspert GBOX.

Nowe obowiązki

W przyjętym projekcie przedstawiono również kary za nieprzekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych i brak wyposażenia pojazdu w lokalizator. Przewoźnikom łamiącym prawo ma grozić grzywna w wysokości 10 000 zł. Natomiast jeśli w trakcie kontroli przewozu towaru zostanie stwierdzone nieprawidłowe użytkowanie lokalizatora (np. wyłączenie urządzenia), to kierujący pojazdem zostanie obciążony mandatem do 7500 zł. Zgodnie z projektem nowelizacji, do kierowcy będzie należał również obowiązek uruchomienia lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu z pierwszego miejsca załadunku.

- Kierowcy i firmy transportowe będą odpowiadali za poprawne funkcjonowanie urządzeń monitorujących. Wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami przy przewozie towarów wrażliwych. Wiele przedsiębiorstw na własne potrzeby już korzysta z zaawansowanych systemów telematycznych i monitoringu GPS. Bardzo często takie narzędzia są także elementem większego procesu, służącego do zarządzania i optymalizowania funkcjonowania całej floty samochodowej – dodaje Korbuszewski.

O przygotowywany projekt ustawy zapytaliśmy Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Do czasu publikacji materiału nie uzyskaliśmy odpowiedzi.