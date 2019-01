Rząd w ramach ćwiczeń włamuje się do urządzeń IoT obywateli

„Ćwiczenia” zostaną przeprowadzone przez pracowników Narodowego Instytutu Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (National Institute of Information and Communications Technology – NICT), pod nadzorem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komunikacji. Celem, według komunikatu ogłoszonego przez ZDNet, jest opracowanie listy niezabezpieczonych inteligentnych urządzeń (tzn. takich, które używają domyślnych lub słabych haseł) i przekazanie jej władzom oraz dostawcom usług, których zadaniem będzie ostrzeganie klientów. Same władze ograniczą się do wydania ogólnych ostrzeżeń o wrażliwej naturze gadżetów IoT oraz podjęcia kroków zmierzających do poprawy bezpieczeństwa.

Planowane jest przebadanie około 200 milionów urządzeń, takich jak routery i kamery internetowe., co ma na celu zabezpieczenie krajowej sieci IoT i uniemożliwienie tworzenia na jej gruncie botnetów.

Według Mariusza Politowicza, inżyniera technicznego Bitdefender, inicjatywa NICT znajduje wystarczające uzasadnienie w zdarzeniu, które miało miejsce w 2018 roku, kiedy to rosyjscy cyberprzestępcy posłużyli się złośliwym oprogramowaniem Olympic Destroyer w akcie zemsty za niedopuszczenie przez Komitet Olimpijski rosyjskich sportowców do igrzysk.

Źródło: Bitdefender