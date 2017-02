Rząd przyjął strategię kosmiczną! Nowa ustawa o CEIDG. Przegląd (e)prawny 17.02.2017

W tym tygodniu w Dzienniku Internautów...

Podpisana podstawa programowa

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała 14 lutego br. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Wciąż w drodze są inne rozporządzenia istotne dla funkcjonowania edukacji po reformie. Szczegóły na stronie MEN.

Rząd przyjął strategię kosmiczną!

Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że długofalowe kierunki rozwoju branży kosmicznej zostały wskazane w Polskiej Strategii Kosmicznej, przyjętej przez Radę Ministrów. Dokument zostanie opublikowany w Monitorze Polskim 17 lutego 2017 r. Polska Strategia Kosmiczna obejmuje horyzont lat 2017-2030. Za koordynację działań i nadzór nad jej realizacją odpowiada Ministerstwo Rozwoju.

Strategia zakłada m.in. rozwój aplikacji satelitarnych i rozbudowę zdolności w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa z wykorzystaniem technologii kosmicznych i technik satelitarnych. Szczegóły na stronie Ministerstwa Rozwoju.

CEiDG i PIP - nowa ustawa

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przedstawiło projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Ustawa ma wprowadzić kolejne rozwiązania prawne mające na celu sprawniejszą i skuteczniejszą obsługę przedsiębiorców m.in. poprzez m.in. zmniejszenie ilości danych wpisowych, uproszczenie procesu rejestracji i zmiany danych we wpisie w CEIDG , a także ułatwienie zawieszania i wznawiania wykonywania działalności. Projekt znajdziecie w Rządowym Centrum Legislacji.

Niemożliwe stało się możliwe

Posłowie PO wnieśli do Sejmu projekt ustawy przewidujący informowanie osób podsłuchiwanych o tym, że były one inwigilowane. Projekt słuszny, ale Fundacja Panoptykon nie omieszkała odnotować pewnej niekonsekwencji ze strony posłów. Kiedy PO była u władzy to konsekwentnie twierdziła, że informowanie ludzi o inwigilowaniu jest niewykonalne. Więcej w artykule na stronie Fundacji.

TVP zwleka, UKE działa

Telewizja publiczna zwleka z decyzją o uruchomieniu kanałów w naziemnej tv cyfrowej. Jak dowiedział się DGP, Urząd Komunikacji Elektronicznej wszczął postępowanie w tej sprawie. Szczegóły na Forsal.pl.

OSE - pilotaż w Lublinie

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna ma być specjalną siecią wirtualną dla jednostek oświaty. Będzie uregulowana w ustawie, o której projekcie już pisaliśmy. Niezależnie od prac nad ustawą prowadzony jest pilotaż. 13 lutego w kuratorium oświaty w Lublinie została podpisana umowa w tej sprawie między instytutem badawczym NASK i gminą Lublin. Treść umowy i szczegóły na temat pilotażu znajdziecie na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Ujawnienie informatora dziennikarza znów w sądzie

Sądzie Apelacyjnym w Warszawie odbyła się 3 lutego 2017 r. rozprawa apelacyjna w sprawie o ochronę dóbr osobistych przeciwko Newsweekowi w związku z naruszeniem obowiązku ochrony tożsamości informatora M. przez dziennikarza tego tygodnika. Sąd Okręgowy wcześniej oddalił powództwo M. SA uchylił ten wyrok i przekazał sprawę SO do ponownego rozpoznania. Sprawę monitoruje Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Więcej informacji znajdziecie w jej Obserwatorium Wolności Mediów.

Twoja Telekomunikacja na celowniku UOKiK

UOKiK wydał już decyzje przeciwko operatorom, którzy w rozmowach z konsumentami próbowali udawać ich dotychczasowego operatora. Teraz na celowniku urzędy jest kolejny taki operator - Twoja Telekomunikacja. Do Urzędu i rzeczników konsumentów trafiło prawie 450 zgłoszeń od klientów. Urząd w postępowaniu sprawdzi czy niezgodne z prawem działania jak: podszywanie się pod innego operatora, brak informacji o faktycznej wysokości opłat abonamentowych, utrudnianie odstąpienia od umowy, niedoręczanie wszystkich dokumentów po podpisaniu umowy oraz nieuprawnionym żądaniu opłat za niezmówione usługi dodatkowe są stosowane w praktyce.

Rezolucja w sprawie sygnalistów (UE)

Parlament Europejski przyjął rezolucje wzywającą Komisję Europejską do zaproponowania prawa chroniącego whistleblowerów. Aż 607 europosłów poparło ten pomysł. Zaproponowano nawet ustanowienie specjalnej jednostki w Parlamencie Europejskim, która zajmowałaby się przyjmowaniem zgłoszeń od ludzi, którzy znają jakieś nadużycia i chcą je ujawnić.

Promowanie legalnej marihuany z logo szkoły? (USA)

Techdirt opisuje ciekawy przypadek kolejnej sprawy dotyczącej korzystania ze znaków uczelni przy promowaniu legalizacji marihuany. Cóż... w takich sytuacjach znak towarowy występuje w kontekście wygłaszania pewnych poglądów. Okazuje się, że tak samo jak można krytykować pewne firmy pokazując ich znaki, tak samo zrozumiałe jest korzystanie ze znaków uczelni przy wyrażaniu poglądów o marihuanie.