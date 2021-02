Rytuały wspólnych posiłków online odpowiedzią na ciemną stronę pracy zdalnej

Praca zdalna niesie ze sobą wiele konsekwencji zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Można mówić o obniżeniu kosztów zatrudnienia zarówno ze strony pracodawcy jak i pracownika. Pracodawcy na przykład płacą niższe rachunki za prąd, a pracownicy nie ponoszą kosztów dojazdu. Jednak praca zdalna charakteryzuje się również wieloma zagrożeniami, szczególnie tymi związanymi z funkcjami społecznymi. Charakter pracy często związany jest ze współpracą w zespole, spotkaniami pracowników jak również wspólnymi przerwami, które budują więzi. W przypadku ich braku konsekwencją mogą okazać się trudności w budowaniu kapitału relacyjnego czy też dzieleniu się wiedzą.

Pracownikom, którzy od wielu miesięcy wykonują swoje zadania zdalnie, a nie jak wcześniej w biurze, zdecydowanie brakuje bliższego kontaktu z innymi ludźmi. Nieformalne kontakty, integracja, budowanie relacji między pracownikami w organizacji jest ważne, bo przekłada się na jakość pracy. Dużo łatwiej o wzajemną pomoc i zaufanie, gdy pracownicy dobrze się znają i wspólnie dążą do wyznaczonych celów.

Brak bezpośredniego kontaktu pracowników utrudnia budowanie atmosfery i integrację zespołów, a także wpływa negatywne na ich samopoczucie. Zauważyliśmy, że pracodawcy poszukują obecnie sposobów, aby zintegrować zespół, któremu coraz mocniej doskwiera samotność. W nowych czasach alternatywą do wspólnych posiłków firmowych czy wyjść integracyjnych może być firmowy live cooking online czy firmowe śniadania na home office. Widzimy, że takie propozycje to skuteczne rozwiązania, które stwarzają poczucie wspólnoty i mogą poprawić nastrój. Wspólne posiłki cementują więzi międzyludzkie, jak żadna inna aktywność - mówi Jacek Kwiecień CEO z firmy Dailyfruits.

Gdy wiele usług przeniosło się do świata wirtualnego w naturalny sposób zwiększyło się też zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia online. Firmowe śniadanie na home office czy firmowy live cooking online bazują na tych samych elementach. Live cooking to połączenie warsztatów kulinarnych z efektownym pokazem. Pracownicy zaproszeni do udziału w zabawie, otrzymują na home office produkty umożliwiające przygotowanie wybranej potrawy.

Największą zaletą takiego pokazu jest bezpośredni kontakt z mistrzem i interakcja między pracownikami, a potrawy powstają na oczach widzów. Czynny udział w tworzeniu dania to dobra zabawa i forma niestandardowej integracji. Często osoba prowadząca jest także showmanem i potrafi zainteresować uczestników swoją wiedzą.

W przypadku firmowego śniadania, niezbędne jest zadaniowe podejście do tego projektu przez pracodawcę. Zorganizowanie firmowego śniadania składającego się ze zdrowych, smacznych produktów wysokiej jakości to na pewno dobra wskazówka dla pracownika. Potrzebny jest koordynator, który zamówi pracownikom na home office zestawy produktowe uwzględniając preferencje żywieniowe zaproszonych pracowników – w tym wegetarian czy wegan. O wydarzeniu trzeba poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem. Taka forma promowania dobrych nawyków żywieniowych jest zdecydowanie skuteczniejsza niż tylko działania informacyjne.