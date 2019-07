Niezależna firma analityczna IDC (International Data Corporation) w lipcu opublikowała najnowszą edycję swojego technologicznego kwartalnika Smart Home Device Tracker. Zgodnie z danymi IDC, w pierwszym kwartale tego roku rynek inteligentnych domów wzrósł w Europie o 23,9%, osiągając 21,3 miliona dostarczonych sztuk urządzeń.

Według raportu IDC ponad 88% europejskiego rynku smart home należy do zachodniej części Starego Kontynentu. Jednak to region Polski i krajów sąsiednich, tj. Europy Środkowej i Wschodniej odnotowały większy wzrost, wynoszący 31,2% rdr.

A jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość? Emilia Dudek, Marketing Manager w Rettig Heating, zauważa, że zgodnie z raportem IDC, rynek inteligentnego domu osiągnie w tym roku zawrotną wielkość 107 mln dostarczonych sztuk, a to z kolei oznacza wzrost o 1/5 w porównaniu z 2018. Biorąc pod uwagę dane Eurostatu, które mówią, że w UE mamy 220 mln gospodarstw domowych, oznacza to że co drugi europejski dom, jest już Smart! Sytuacja zaczyna wyglądać jeszcze bardziej interesująco, gdy pod uwagę weźmiemy przyszłość i rok 2023, wówczas ilość dostarczonych urządzeń ma osiągnąć 183,9 mln sztuk. Tak imponująca wartość to zasługa rozrywki wideo i inteligentnych głośników, które mają być głównymi kategoriami w tej przestrzeni.

Przyszłością inteligentnych domów, jak zauważają analitycy IDC, są asystenci głosowi. Technologia ta wykorzystywana jest w “smart” głośnikach, których rynek kontroluje Amazon, Google i Apple. Inteligentne głośniki wzrosły o 58,1% do 3,35 mln dostarczonych egzemplarzy, co odpowiada za 15,8% całego rynku smart home. To czyni tę kategorię drugą co do wielkości grupą produktową. Blisko 90% konsumentów wybiera pomiędzy Amazon Echo i Google Home, z niewielką przewagą tego drugiego.

Oświetlenie, bezpieczeństwo domu/monitoring i termostaty stanowiły 20,8% rynku inteligentnych domów w 1 kw. 2019. Oczekuje się, że między 2019, a 2023 rokiem te trzy połączone kategorie zwiększą swój udział w rynku o 9,5 p.p. ze złożoną roczną stopą wzrostu (CAGR) wynoszącą 27,11%. Kategorie te będą rosły w wyniku wzmożonego zainteresowania inteligentnymi głośnikami przez coraz liczniejszą grupę konsumentów, którzy będą ciekawi, jak steruje się domem za pomocą głosu.

Źródło: inPlus Media