Rynek słabszych komputerów się kurczy, tworzy się miejsce dla smartfonów

Sprzedaż komputerów stacjonarnych i przenośnych na świecie kurczy się o około 10% w ujęciu ilościowym. Mocniej tracą desktopy, nieco mniejsze spadki notują laptopy. Obserwujemy też inny ciekawy trend – średnia cena idzie dość istotnie w górę, o ok. 5% w obu przypadkach.

Globalne dane GfK wskazują, że w ciągu I półrocza 2018 segment komputerów stacjonarnych zanotował spadek o 14% w ujęciu ilościowym, z kolei segment komputerów przenośnych – o 9%. Wzrosły za to średnie ceny sprzedaży zarówno komputerów przenośnych – o 5% do 602 euro, jak i stacjonarnych – o 7% do wartości 527 euro.

W Polsce te spadki są nieco mocniejsze. Laptopy bardziej tracą w porównaniu ze światem – o 14%. Natomiast trend wzrostu ceny w Polsce jest jeszcze wyraźniejszy niż na świecie. I to w obu przypadkach. Jeżeli chodzi o laptopy, to jest to kilkanaście procent w skali roku.

Wyniki rynku zależą w dużej mierze od regionu. Przykładowo wzrost w segmencie komputerów stacjonarnych notowały kraje Europy Środkowej (o 9 proc.) i dawne republiki Związku Radzieckiego (4 proc.), a w segmencie komputerów przenośnych – Ameryka Środkowa (14 proc.) i region CIS (18 proc.). Rosja, Ukraina i Kazachstan osiągnęły wzrost przychodów w segmencie komputerów przenośnych na poziomie 19–36 proc. Ukraina dodatkowo też zanotowała wzrost przychodów o 64 proc. w segmencie komputerów stacjonarnych.

Na ogólny spadek sprzedaży komputerów wpływa duża ekspansja smartfonów, które stają się urządzeniami coraz bardziej zaawansowanymi technologicznie. Wpływ smartfonów na rynek komputerów jest dwojaki. Z jednej strony odbierają rynek notebookom, a z drugiej strony inspirują producentów do tego, żeby wypuszczali produkty, które też są ładne, ciekawe, bardzo wydajne.Smartfony są przy tym urządzeniami nie tylko do pracy, rozrywki, lecz także podkreślają naszą osobowość, są częścią naszego stylu życia. Dlatego nowoczesne laptopy upodabniają się pod tym względem do smartfonów.

Wprowadzane są kolejne innowacje, dzięki którym smartfony stają się centrum rozrywki. Z danych GfK wynika, że obecnie niemal 20% urządzeń tego typu sprzedawanych w Polsce umożliwia odtwarzanie filmów w wersji 4K. Rośnie popyt na urządzenia premium – o 20% wzrosła sprzedaż smartfonów za ponad 500 euro.

To suma drobnych innowacji, począwszy od ergonomii, czyli mniejszych ramek, dzięki czemu w tej samej obudowie można zawrzeć większy ekran, skończywszy na bezpieczeństwie – to przede wszystkim skaner linii papilarnych, ale też identyfikacja po rysach twarzy czy po tęczówkach, więcej pamięci RAM, szybsze procesory, lepsze rozdzielczości ekranów.

Tylko w I połowie 2018 roku na świecie sprzedano 693,5 mln smartfonów. Przychody wzrosły o 3% rdr. do poziomu 215,3 mld euro. Za ponad 40% sprzedaży odpowiadają Indie i Chiny. W Polsce dla klientów duże znaczenie ma wbudowany aparat i możliwości fotograficzne. To czynniki, które napędzają rodzimy rynek smartfonów. Sprzedaż w kraju rośnie zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym. Średnia cena też bardzo wyraźnie poszła w górę, bo o kilkanaście procent w skali roku. Wynika to stąd, że przesiadka na lepsze modele jest jeszcze szybsza niż na świecie.

Wypowiedź: Maciej Piekarski, GfK Polonia dla Newseria