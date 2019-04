Rynek managed IT services za 4 lata będzie wart prawie 300 mld dolarów

Ważnym aspektem, sprawiającym, że firmy wolą kupować na zewnątrz usługi opieki nad konkretnymi obszarami IT, jest też deficyt specjalistów z branży IT, który w Europie może już niebawem wynieść nawet 900 tys. osób. W samej tylko Polsce wciąż brakuje 50 tys. informatyków. Robert Mikołajski z Atmana zauważa ponadto, iż znalezienie właściwego kandydata wcale nie oznacza końca problemów. Koszty utrzymania własnego zespołu informatyków stale rosną i obciążają firmowe budżety. Nic więc dziwnego, że na całym świecie na popularności zyskują usługi zarządzania IT, czyli tzw. managed IT services.

Usługi zarządzania IT pozwalają biznesowi powierzyć pełną opiekę nad systemami IT zewnętrznym ekspertom. Firma nie musi już inwestować we własny, duży zespół IT. Dzięki temu oszczędza czas, pieniądze i koncentruje się na rozwoju właściwego biznesu. Eksperci gwarantują m.in. przejęcie obowiązków w zakresie monitorowania, aktualizowania, zarządzania zmianami, testowania i analizowania, migracji, instalacji i konfiguracji firmowych systemów IT.

Managed IT services mogą być świadczone na bazie umowy ramowej, która określa czas przejęcia odpowiedzialności nad środowiskiem IT klienta oraz ustalony z klientem zakres działań administracyjnych. Jej zaletą jest elastyczność zarówno, jeśli chodzi o realizację niezależnych prac, jak i modyfikację zakresu utrzymania.

Dzięki Managed IT Services klient zyskuje swobodę w wyborze technologii do projektów i usług oraz przestaje być zależny od wewnątrzfirmowych kompetencji. Jest to o tyle istotne, że według raportu firmy AppDirect, ponad 24% firm za główną przeszkodę w procesie cyfrowej transformacji wskazuje brak odpowiednich kompetencji technologicznych. Problem ten potwierdzają także badania Gartnera. Analitycy wykazali, że nawet 80% globalnych pracowników nie posiada odpowiednich kompetencji, by firmy mogły w pełni skorzystać z możliwości, jakie dają najnowsze technologie.

Źródło: ATM S.A.