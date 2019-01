Rynek FinTechów u progu 2019 roku

Szacuje się, że „pozabankowe” FinTechy w Polsce wypracowały w 2017 roku od 450 do 600 mln zł zysku netto. Rok 2018 – zdecydowanie nastawiony na inwestycje i przygotowania do wdrożenia m.in. dyrektywy unijnej PSD2 – mógł być z tego względu nieco słabszy w odniesieniu do samych dochodów, ale jego potencjał bez wątpienia z każdym miesiącem znacząco rósł. Co czeka FinTechy w 2019 roku?