Ruszyły zapisy na Webinar Experts - pierwsza w Polsce 8-dniowa, bezpłatna konferencja w całości poświęcona tematyce webinarów

W ciągu ośmiu dni swoimi doświadczeniami podzieli się 15 ekspertów:

Magdalena Pawłowska, Marta Krasnodebska (Hakerki Sukcesu), Anna Prończuk-Omiotek (https://www.facebook.com/AnnaPronczukOmiotek/), Marek Jankowski (Mała Wielka Firma), Hanna Bogoryja-Zakrzewska i Katarzyna Błaszczyk (Torba reportera i podcastera), Mateusz Wyciślik - Growth Hacking Po Polsku, Kasia Majewska (BLOOM Kasia Majewska), Stylistka Marta Zalega, Monika Czaplicka (Wobuzz), Patryk Omiotek (Szkoła Reacta), Natalia Gustaw, Olga Kozierowska (Sukces Pisany Szminką), Adrian Gorzycki, (Przygody Przedsiębiorców), Andrzej Krzywda (Arkency),Sławomir Sobótka (Bottega It Minds).



Prelegenci “Webinar Experts 2020” to mistrzowie w swoim fachu, wybitni specjaliści i nagradzani mówcy.



Największą zaletą tej konferencji jest to, że każdy z prelegentów spojrzy na temat webinarów z innej perspektywy. Dzięki temu Ty, Drogi Uczestniku i Droga Uczestniczko, zobaczysz, jakie niesamowite efekty biznesowe można osiągnąć dzięki organizowaniu webinarów 💪



Udział jest bezpłatny, ale OBOWIĄZUJE REJESTRACJA.

