Ruszyło Towarzystwo Przyjaciół Wolnych Lektur

Towarzystwo Przyjaciół Wolnych Lektur jest formą wsparcia finansowego biblioteki oraz możliwością współtworzenia jej i budowania społeczności wokół niej. Wspierający samodzielnie wybierają kwotę oraz częstotliwość wsparcia. Możliwe jest dokonywanie wpłat co miesiąc, raz na rok lub jednorazowo. Z przekazanych środków finansowane będą nowe publikacje – zarówno ebooki, jak i audiobooki. Obecnie biblioteka Wolne Lektury udostępnia bezpłatnie ponad 5500 książek i 600 audiobooków.

Pierwszą zorganizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Wolnych Lektur imprezą było spotkanie autorskie z Pawłem Sołtysem 6.06.2019 w warszawskiej księgarni Tarabuk. Jego najnowsze opowiadanie „Co się robi, gdy się wydało książkę” dostępne jest – w wersji tekstowej oraz jako audiobook czytany przez Adama Fidusiewicza – przez najbliższe osiem tygodni tylko dla Przyjaciół.

Członkowie Towarzystwa w ramach podziękowania za wsparcie zawsze będą mieli przedpremierowy dostęp do nowości – opowiadań i powieści wybitnych współczesnych autorów. Zostaną napisane specjalnie dla Wolnych Lektur i opublikowane na Licencji Wolnej Sztuki 1.3. Kolejnymi utworami będą m.in. opowiadanie Julii Fiedorczuk i powieść Łukasza Orbitowskiego. Po 60 dniach od prapremiery każdy utwór będzie udostępniany bezpłatnie już dla wszystkich czytelników, a Przyjaciele i Przyjaciółki będą mieli dostęp do kolejnej prapremiery. Co więcej czekają na nich kolejne atrakcje: zaproszenia na festiwal literacko-kulturalny Wolne Lektury Fest, tajne i nietajne spotkania ze znanymi pisarzami i pisarkami, gry i zabawy literackie na naszym forum, legitymacje Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur oraz różne wspólne akcje.

Towarzystwo Przyjaciół Wolnych Lektur jest formą dobrowolnego wsparcia darmowej i niekomercyjnej biblioteki internetowej. Do Towarzystwa można dołączyć poprzez aplikację Wolne Lektury (dostępną na urządzenia mobilne z systemami Android i iOS) lub przez stronę internetową. Wolne Lektury zapraszają do Towarzystwa wszystkich, którym zależy na wspieraniu czytelnictwa. Dzięki ich wsparciu biblioteka będzie mogła dalej się rozwijać i publikować nowe treści – zarówno poszerzać zasoby lektur oraz literatury klasycznej, jak i podejmować współpracę z współczesnymi autorami.

WolneLektury.pl to największa biblioteka internetowa, w której znajduje się ponad 5500 utworów. Można je czytać za darmo i legalnie. Utwory poddawane są redakcji merytorycznej: uwspółcześniane, opatrywane motywami i przypisami, a następnie publikowane w najpopularniejszych formatach – MOBI, EPUB, PDF, TXT, FB2 i DAISY. Serwis istnieje od 2007 roku, od 2017 natomiast dostępna jest aplikacja na urządzenia mobilne z systemami Android i iOS. Bibliotekę Wolne Lektury prowadzi fundacja Nowoczesna Polska.