Ruszyła X edycja konkursu dla kobiet biznesu

Oto wszystkie tegoroczne kategorie X edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku.

1. Biznes Roku

W tym roku kategoria Moja Firma zmieniła się w Biznes Roku. W tej kategorii zgłoszenia zostały rozdzielone między firmy większe i mniejsze. Dzięki temu firma, która osiąga przychód poniżej 10 mln złotych rocznie, nie będzie musiała konkurować z firmą, która osiąga przychód znacząco większy, np. 100 mln zł. W tej kategorii nagrodzone zostają kobiety, które stworzyły stabilne firmy, tworzące zrównoważone zatrudnienie w regionie, inwestujące w rozwój, mające partnerów w Polsce i w Europie. Dodatkowym atutem będzie pozytywny wpływ społeczny, np. wpływ na środowisko lub lokalną społeczność. Firma, którą prowadzi kandydatka musi działać nieprzerwanie najpóźniej od grudnia 2015 roku i mieć zamknięte dwa pełne lata finansowe: 2016 i 2017.

2. Start-up Roku

To jedna z najpopularniejszych kategorii konkursu, która pokazuje, jak wiele niezwykłych i innowacyjnych projektów tworzą dziś kobiety. Wśród finalistek w ubiegłych latach były m.in. Noemi Malska, która wraz z firmą HiproMine opracowuje metodę pozyskiwania białka z owadów czy Agata Stefanek, CEO Nanosanguis, która prowadzi badania nad uzyskaniem preparatu krwiozastępczego. W tej kategorii nagrodzone zostają kobiety tworzące firmy w początkowym stadium rozwoju, które osiągają przychody poniżej 5 mln rocznie. Firma powinna posiadać minimum prototyp innowacyjnego produktu lub rozwiązania. Eksperci będą brali pod uwagę także skalowalność firmy. Ważną cechą będzie innowacyjność rozwiązania oraz jego potencjał.

3. Pomysł na Start/Biznes lokalny

To kategoria dla wszystkich kobiet, które odważnie wkraczają w świat biznesu i zakładają własne firmy, by realizować swoje pomysły. Zgłaszać mogą się w niej kobiety prowadzące młode, mniejsze firmy, działające lokalnie, które do tej pory nie miały szansy w starciu z biznesowymi gigantami. Szansę na statuetkę mają kobiety, które swój pomysł wdrożyły już w życie i działają lokalnie lub mają sklep internetowy. Ich firmy istnieją nie dłużej niż dwa lata i oferują rozwiązanie odpowiadające na potrzebę rynku lokalnego lub ogólnopolskiego albo tę potrzebę kreują, a przy tym osiągają przychód do 1 miliona złotych rocznie.

4. Liderka w Nowych Technologiach

O sytuacji kobiet w sektorze STEM mówi się wiele. Ta kategoria honoruje ich wkład w rozwój nowych technologii oraz wykorzystania ich w tworzenie i rozwój biznesu. W tej kategorii nagradzane są kobiety, tworzące nową technologię (w obszarach STEM i medycyny) lub wykorzystujące nową technologię w biznesie i dzięki niej mające szansę na rynkowy sukces. Eksperci pod uwagę biorą między innymi poziom innowacyjności rozwiązania oraz potencjał rozwoju formy.

5. Działalność społeczna

Po krótkiej przerwie wraca kategoria Działalność społeczna, w której honorujemy kobiety, które działają na rzecz innych, tworząc ważne projekty, zmieniające jakość życia ludzi potrzebujących wsparcia, wykluczonych, w trudnej sytuacji życiowej. Oferują także rozwiązania dla ważnych społecznie problemów. W tej kategorii laureatkami były m.in. Marianna Sitek- Wróblewska - Prezes Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, Ewa Błaszczyk - współzałożycielka Fundacji „Akogo?”, Katarzyna Gulczyńska, Prezes Fundacji „Pokonaj Raka”. Patronką tej kategorii jest Anna Lewandowska.

6. Grand Prix: Inspiratorka Roku

To nowa kategoria w X edycji konkursu - tu nagrodę otrzyma wyjątkowa kobieta, która swoimi działaniami wspiera i inspiruje inne kobiety, by były odważniejsze i sięgały po więcej. Jej działania i inicjatywy, które podejmowała w ciągu ostatniej dekady miały wpływ na sytuację Polek, przyczyniały się do podejmowania ważnych tematów i budowały świadomość różnorodności oraz praw kobiet.

7. Male Champion of Change

Mężczyźni zostali nagrodzeni w konkursie Bizneswoman Roku po raz pierwszy w IX edycji. To wówczas pod patronatem Paula Wojciechowskiego, Ambasadora Australii w Polsce powstała kategoria Male Champion of Change. W tej kategorii nagradza się mężczyzn zajmujących kluczowe stanowiska kierownicze lub zarządcze (tj. są dyrektorami, członkami zarządu lub prezesami) w korporacjach. Realizują działania na rzecz promowania różnorodności i budowania kultury włączającej, równości płci i wspierania kobiet w biznesie.

8. Female Champion of Change

Czy solidarność kobiet ma sens? W tej kategorii nagradza się liderki pracujące w korporacjach, zajmujące wysokie stanowiska (n oraz n-1), które już wdrażają i realizują działania wspierające kobiety i rozwój różnorodności wewnątrz swojej organizacji. To kategoria, która pokazuje również jak ważny jest wpływ kobiet w biznesie i jak swoimi działaniami mogą obalać stereotypy.

9. Nauka i Biznes

Silny związek pomiędzy nauką i biznesem to jeden z warunków innowacyjnej gospodarki. Kobiety nagradzane w tej kategorii pokazują, jak odkrycia naukowe można przekuwać w biznesowy sukces. W tej kategorii nagrodzone zostają kobiety efektywnie łączące prowadzone projekty bądź badania naukowe z obszarami przedsiębiorczości. Finalistki i laureatki realizują postulat dostarczania zasobu wiedzy do gospodarki, tworzą innowacyjne rozwiązania, które mogą zostać zastosowane komercyjnie. Przykłady? Iga Wasiak jest pomysłodawczynią metody otrzymywania nanocząsteczek polisacharydowych do podawania leków przeciwnowotworowych. Bożena Tyliszczak I Agnieszka Sobczak-Kupiec to naukowczynie z Politechniki Krakowskiej i ekspertki od biomateriałów i nanotechnologii. Z kolei prof. Maria Siemionow jest naukowczynią działająca w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej i poprzez nowatorskie zastosowanie komórek chimerycznych opracowuje metodę leczenia dystrofii mięśniowej Duchenne’a – nieuleczalnej do tej pory choroby genetycznej. Dzięki stworzeniu startupu Dystrogen Therapeutics będzie rozwijać tę unikalną terapię w Polsce.

10. Kobieta Sztuki

Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za całokształt dokonań w obszarach sztuki przez Jury specjalne pod przewodnictwem dr Ewy Łabno-Falęckiej. W IX edycji została przyznana po raz pierwszy. Otrzymała ją wybitna artystka, Katarzyna Kozyra.

Źródło: Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku