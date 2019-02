Ruszyła V edycja Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej

W spotkaniu inauguracyjnym wzięło udział ponad 150 przedstawicieli sektora publicznego z całej Polski, którzy zgłosili chęć udziału w kolejnym cyklu Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej. Celem Akademii, którą ukończyło już ponad 500 urzędników IT z całej Polski, jest kształcenie liderów cyfrowej transformacji dla sektora publicznego.



Podczas inauguracji Ewa Jarzemska z Dell Technologies przedstawiła wyniki badania dotyczące poziomu wdrażania transformacji cyfrowej w Polsce. Według omówionych danych jedynie 5% polskich przedsiębiorstw uważa się za liderów transformacji cyfrowej. Są to firmy, które traktują transformację jako element swojego DNA. W drugiej części Marcin Morawski z tej samej firmy, przedstawił wyniki innego badania, tym razem poświęconego sektorowi publicznemu. Obejmowało ono poziom dojrzałości technologicznej administracji kraju. Wyniki wskazują na wysoki stopień wirtualizacji w jednostkach administracji publicznej. W kategorii serwerów fizycznych wynosi on już 39%, w aplikacjach krytycznych 32%, natomiast w systemach Backup i Site Recovery 23%. Badanie wskazuje na pozytywne tendencje w obszarze informatyzacji jednostek publicznych. Największe organizacje państwowe coraz częściej wdrażają technologie, które wskazują na sprawne planowanie rozwoju infrastruktury lecz nadal istnieją obszary wymagające poprawy.

Następnie głos zabrali kolejni partnerzy społeczni, między innymi Tomasz Jaworski, dyrektor Transformacji Cyfrowej Sektora Publicznego w Microsoft. Ostatnia prelekcja w części dotyczącej technologii należała do przedstawiciela firmy Intel, który podkreślił, że Akademia tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń o strategiach i technologiach skutecznej transformacji cyfrowej w administracji. W obecnej edycji Intel przybliży słuchaczom zagadnienia związane z analizą danych, sztuczną inteligencją, sieciami 5G, internetem rzeczy czy chmurą obliczeniową.



Źródło: Fundacja IT Leader Club Polska/PAP