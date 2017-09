Ruszyła kolejna runda akceleratora FundingBox - poznaj najciekawsze polskie startupy healthcare i agrifood

Do udziału w Impact Poland zaproszono zespoły o największym potencjale rozwoju oraz takie które wpisują się w obszary strategicznych Dużych Przedsiębiorstw (Neuca, Olewnik, GRH Żydowo). Podczas wtorkowego spotkania Kick O , inaugurującego drugą rundę, startupy poznały swoich mentorów z którymi przez najbliższe pół roku będą pracowały nad MVP, rozwojem modelu biznesowego i planem współpracy z Partnerami.

W pierwszym naborze wybrano 18 spośród 148 zgłoszonych projektów. We wrześniu 13 ukończyło program akceleracji. Widoczne są już pierwsze efekty współpracy z akceleratorem. Dzięki udzielonemu wsparciu AISENS, startup tworzący rozwiązania IOT w zakresie telerehabilitacji został wybrany do prestiżowego programu Startup Bootcamp Berlin Digital Health, CTA, które zajmuje się zaawansowanym przetwarzaniem obrazów rozpoczęło współpracę z NVIDIĄ, o czym napisał New York Times natomiast Vegi, startup projektujący nowoczesne szklarnie przydomowe, rozpoczął sprzedaż swoich pierwszych produktów.

Projekty które dostały się do programu: