Ruszył nabór prelegentów na konferencję programistyczną code::dive

Wprawdzie code::dive słynie głównie z C++, jednak organizatorzy otwarci są na tematy związane z innymi językami programowania, a także tematami około programistycznymi jak chociażby machine learning, czyli samouczące się maszyny. Mile widziane są wszelkiego rodzaju prelekcje rzucające nowe spojrzenie na tematy związane z branżą IT czy telekomunikacją. Ważne, aby temat zgłoszonej prelekcji był unikatowy i dostosowany do obecnych trendów.

Warte podkreślenia jest to, że wszystkie wykłady są nagrywane (część jest udostępniana od razu w postaci streamingu wideo), więc osoby które zdecydują się na wystąpienie, otrzymają swego rodzaju unikatową „pamiątkę”, która będzie służyła jako materiał edukacyjny dla tysięcy zainteresowanych nauką programowania.

Zgłoszenia należy przesłać wypełniając formularz dostępny na tej stronie. Ekipa code::dive czeka na nie do ostatniego dnia czerwca.

