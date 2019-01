Ruszył nabór do 10. edycji bootcampów Data Science

Kim jest Data Scientist? W skrócie to osoba, która pisze kod, aby analizować dane. W firmach łączy kompetencje z obszaru statystyki, analizy danych i programowania, aby na podstawie istotnych dla przedsiębiorstwa informacji wyciągać wnioski, które mają dla tych firm potencjalnie dużą wartość biznesową. Według opublikowanych na początku 2018 roku badań Burtch Works Study tacy analitycy danych to obecnie najbardziej poszukiwani na światowych rynkach IT specjaliści. Według raportu, w samym USA, średnie wynagrodzenie podstawowe, na jakie może liczyć początkujący specjalista Data Science to 95 tys. dolarów rocznie. Na 165 tys. dol. mogą liczyć ci, którzy przepracowali więcej niż 9 lat. Stawki managerskie zaczynają się od 145 tys. dol. i mogą osiągnąć kwotę nawet do 250 tys. dol. rocznie. W Polsce zarobki tego typu ekspertów także przekraczają średnią. Można do tej grupy dołączyć.

Wspomniany Bootcamp Data Science obejmuje 256 godzin wykładów, 240 godzin warsztatów oraz dwudniowe szkolenie z rekruterem. Uczestnicy kursu uczą się pracując przynajmniej 8 godzin dziennie i są nadzorowani przez specjalnie dedykowanego im mentora. Aby wziąć udział w programie trzeba w stopniu podstawowym programować w dowolnym języku oraz znać główne pojęcia z zakresu statystyki i język angielski na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym.

Źródło: Kodołamacz