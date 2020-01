Ruszają prace nad Polską Platformą Medyczną. Dostęp do publikacji i danych ma być otwarty

Pierwsza informacyjna platforma medyczna ma powstać w Polsce. Liderem projektu jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Do realizacji koncepcji dołącza się konsorcjum Sages Sp. z. o. o. i Politechnika Warszawska - umowa między partnerami została podpisana 7 stycznia 2020 r.

Projekt jest realizowany ze środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC.02.03.01-00-0008/17-00). Jego celem jest ​wdrożenie oprogramowania wspierającego zarządzanie wiedzą i szerokim potencjałem badawczym oraz udostępnienie danych z obszaru medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia​.

Platforma ma skupiać w jednym miejscu, rozproszone dotychczas, informacje o: medycznych publikacjach naukowych, realizowanych badaniach, uzyskanych patentach, posiadanym sprzęcie badawczym oraz profilach naukowców instytucji realizujących projekt, a w przyszłości wszystkich zainteresowanych współpracą instytucji. Kluczową funkcją portalu ma być ​otwarty dostęp do publikacji i danych badawczych. Ma to sprzyjać szerokiemu dostępowi do wiedzy, przyczyniać się do lepszej promocji osiągnięć i pozyskiwaniu partnerów do dalszej współpracy, a także do ​szybszej komercjalizacji wyników badań naukowych​.

Projekt realizuje osiem instytucji, w tym siedem uczelni oraz jeden instytut:

● Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – lider projektu,

● Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,

● Gdański Uniwersytet Medyczny,

● Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

● Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

● Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,

● Warszawski Uniwersytet Medyczny

● oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

Podpisana umowa przewiduje wdrożenie opracowanego w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej oprogramowania OMEGA-PSIR. Dotychczas oprogramowanie było wykorzystywane w 20 uniwersytetach i instytucjach naukowych w kraju. Wyjątkowość obecnie realizowanego projektu polega na równoczesnym uruchomieniu oprogramowania w 8 niezależnych lokalizacjach oraz utworzenie dla nich platformy wspólnej, z którą będą mogły się integrować kolejne instytucje naukowe o podobnym profilu badawczym.