Rusza trzecia edycja CEO Academy

„CEO Academy: Growth Strategies for Global Tech Startups” to seria wykładów oraz warsztaty organizowane w ramach cyklu CEMS Course. Pozwolą one studentom na zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie budowania rozwijającego się, międzynarodowego biznesu.

Uczestnicy kursu przejdą przez wszystkie etapy tworzenia startupu – od pierwszych kroków i analizy rynku, przez tworzenie produktu i współpracę z zespołami deweloperskimi, przez budowanie marki i zdobywanie rynku dzięki odpowiedniej strategii marketingowej, po skalowanie na globalnych rynkach. Studenci dowiedzą się też o inwestowaniu w startupy z perspektywy funduszu VC.

Swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami CEO Academy podzielą się zarządzający polskimi firmami technologicznymi odnoszącymi sukcesy na całym świecie, takimi jak Perfect Gym, Tylko, Nethone, Performante, Straal, EL Passion, Restaurant Week, Daftcode, a także funduszem inwestycyjnym Market One Capital.

Serię wykładów CEO Academy wieńczą jednodniowe warsztaty w formie konkursu. Uczestnicy wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce, tworząc strategię wejścia na rynek rzeczywistego produktu. Najlepsi zyskają możliwość udziału w indywidualnym programie mentoringowym.

CEO Academy odbędzie się już po raz trzeci. W dwóch poprzednich edycjach wzięło udział ponad 60 studentów SGH, wybranych spośród blisko 300 nadesłanych aplikacji. Łącznie ponad 20 osób otrzymało propozycję udziału w indywidualnych dniach mentoringowych pod opieką menedżerów prowadzących zajęcia.

Program CEO Academy potrwa od 12 marca do 17 maja. Do udziału zaproszeni są studenci 3. roku studiów I stopnia i 1. oraz 2. roku studiów II stopnia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykłady zostaną poprowadzone w Szkole Głównej Handlowej, a warsztaty finałowe odbędą się w siedzibie Daftcode.

Otwarty inauguracyjny wykład „Venture Building 101. How we build our own startups and grow with them” odbędzie się 27 lutego w Szkole Głównej Handlowej. Zgłoszenia do CEO Academy są przyjmowane do 5 marca.

