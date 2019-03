Rusza rekrutacja do kolejnej edycji akceleratora RBL_START

Pierwsza edycja RBL_START skupiała się głównie na obszarze otwartej bankowości. Z około 100 aplikantów z całego świata wybrano 8 startupów, które ukończyły trwający 15 tygodni program akceleracyjny. Obecnie trwają prace nad projektami pilotażowymi z wybranymi startupami. Dodatkowo, Alior Bank - organizator konkursu - zdecydował się zainwestować 4 mln złotych w startup PayPo.

W drugiej edycji RBL_START znacznie rozszerzono obszary poszukiwań. W odpowiedzi na potrzeby klientów jak i poszczególnych jednostek biznesowych banku tym razem poszukiwane są rozwiązania umożliwiające pozyskiwanie danych z różnych źródeł oraz zaawansowaną analizę zebranych danych z uwzględnieniem analizy predykcyjnej. Akcelerator skupi się także na usługach, które zwiększają zaangażowanie i lojalność klientów oraz pozwalają na oferowanie produktów finansowych i niefinansowych w różnych kanałach kontaktu. Bank nie ogranicza się tylko do tradycyjnych kanałów dystrybucji – mile widziane są wszelkie pomysły na wykorzystanie kanałów, w których dotychczas oferta finansowa była niedostępna. Akcelerator chce pozyskiwać także firmy z obszaru bezpieczeństwa i weryfikacji tożsamości w kanałach zdalnych.

W ramach akceleratora zakwalifikowane startupy będą mogły zweryfikować przyjęty model biznesowy we współpracy z ekspertami z Alior Banku i PZU – głównego partnera programu. Dodatkowo uczestnicy otrzymają szansę na opracowanie business case’ów potencjalnych projektów z partnerami, do których w tym momencie należą m.in.: IBM, Microsoft i kancelaria prawna Linklaters. Już wkrótce do tego grona dołączą kolejne firmy. Podczas trwania programu, każdy ze startupów będzie mógł przetestować swoje rozwiązania z klientami wykorzystując zaplecze badawcze jakim dysponuje bank, a także otrzyma dostęp do Portalu dla Deweloperów i Open API Alior Banku. Akcelerowane rozwiązania będą w razie konieczności weryfikowane pod kątem prawnym i otrzymają dostęp do piaskownicy regulacyjnej KNF. RBL_START, na czas trwania programu, gwarantuje również miejsce do pracy w siedzibie RBL_ w budynku Warsaw Spire.

RBL_START to także szansa na zdobycie finansowania. Niedawno powołany zespół inwestycyjny RBL_VC zweryfikuje każdą z firm pod kątem potencjału inwestycyjnego i zbada możliwości dalszej współpracy. Rekrutacja do II edycji RBL_START potrwa do 12 maja, sam akcelerator będzie trwać od czerwca do listopada i zakończy się DemoDay, podczas którego uczestnicy zaprezentują swoje rozwiązania przed potencjalnymi inwestorami i partnerami.

Źródło: Alior Bank