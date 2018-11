Rusza program Global EPIC Soft Landing

Darmowy dostęp do sieci partnerskich ekosystemów prowadzących program, kontakt z potencjalnymi partnerami biznesowymi, informacje dotyczące sytuacji rynkowej oraz wsparcie w kwestiach prawnych to tylko niektóre elementy obarczonego niskim ryzykiem okresu próbnego, który obejmie przedsiębiorców i firmy cyberbezpieczeństwa wchodzące na międzynarodowe rynki. Ponadto nowi gracze będą mogli skorzystać z inkubatorów oraz przestrzeni przeznaczonej na organizację spotkań, a także otrzymają kluczowe informacje na temat rekrutacji utalentowanych pracowników. Dostęp do zasobów międzynarodowego rynku umożliwi zagranicznym przedsiębiorcom świadome wykorzystanie jego handlowych możliwości, a co za tym idzie rozpoczęcie stałej działalności na skalę międzynarodową.

David Crozier, prezes Global EPIC i kierownik Strategic Partnerships and Engagement w Centre for Secure Information Technologies (CSIT) na Queen’s University w Belfaście zaznacza, że jedną z podstawowych zasad programu Soft Landing jest ta dotycząca „glokalizacji”, próbująca sprostać ogólnoświatowym wyzwaniom cyberbezpieczeństwa, uzmysławiając jednocześnie partnerom skalę lokalnego otoczenia ekonomicznego. Program „miękkiego lądowania” to pierwszy przejaw skoordynowanych działań partnerów Global EPIC z całego świata, który wesprze innowacyjne spółki cyberbezpieczeństwa w trakcie wchodzenia na nowe rynki.

W skład Global EPIC wchodzą ekosystemy z Polski, Holandii, Kanady, Tajwanu, USA i Wielkiej Brytanii. Zagraniczne firmy pragnące wejść na polski rynek otrzymają pomoc od zlokalizowanego w Krakowie polskiego think tanku, Instytutu Kościuszki.

Źródło: Instytut Kościuszki