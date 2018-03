Rusza PowerUp! - kolejna edycja konkursu dla startupów z sektora #cleantech

Zwycięzcy konkursu oprócz nagród finansowych, mogą liczyć na szansę dostępu do prestiżowego programu Highway by InnoEnergy, przekształcającego pomysły i projekty w rynkową rzeczywistość. Oferuje on początkującym przedsiębiorcom zarówno finansowanie do wysokości 150 tys. euro, jak i wsparcie w zakresie rozwoju i ochrony produktu, budowy zespołów, dostępu do międzynarodowych klientów oraz zewnętrznych źródeł finansowania.

- Staramy się wskazywać rozwiązania i otwierać drzwi – przekonuje Jakub Miler, dyrektor generalny InnoEnergy Central Europe, akceleratora branży cleantech. - Oprócz pieniędzy, inwestujemy naszą wiedzę oraz kontakty. Zarządzamy największym ekosystem innowacji na świecie, który liczy już ponad 320 członków. Wśród nich znajdują się wiodące przedsiębiorstwa energetyczne w Europie, ośrodki akademickie i badawcze, miasta oraz regiony. Do naszych udziałowców należą takie firmy jak Schneider Electric, EDF, AGH, RAFAKO czy Tauron.

Organizator podkreśla również, że na rynku energii szczególnie poszukiwane są obecnie rozwiązania z zakresu mobility, cyber security, smart city i energy storage. W spektrum zainteresowania są również technologie pozwalające na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i walkę ze smogiem. Zwycięzcą poprzedniej edycji konkursu został startup HeatVentors z Węgier, który zaprezentował innowacyjny sposób magazynowania energii cieplnej, zajmujący o 90% mniej powierzchni i pozwalający na oszczędność od 20 do 40% energii.

Finał główny konkursu PowerUp! w Pradze i kilkanaście finałów krajowych poprzedzone zostaną Bootcampami, warsztatami prowadzonymi przez uznanych europejskich mentorów biznesowych, które pozwalają na weryfikację modelu biznesowego i szlifują umiejętności prezentacyjne uczestników.

Aby przystąpić do konkursu należy mieć prototyp produktu, zespół i do 15 kwietnia wypełnić formularz na stronie konkursowej: www.powerup.innoenergy.com