Rusza pierwsza na świecie sieć inteligentnych uli

Szacuje się, że sto gatunków roślin uprawnych zapewnia 90% żywności na całym świecie. 71% z nich kwitnie dzięki zapylaniu przez pszczoły. Niestety, ich populacja systematycznie spada.

Globalny problem

Przez ostatnie 25 lat w niektórych krajach Unii Europejskiej populacja pszczół miodnych i innych pożytecznych owadów zmalała o 75%. W samej tylko Anglii w latach 1985–2005 liczba pszczół miodnych spadła o 54%. Powodem jest m.in. stosowanie pestycydów, zmiana klimatu i choroby, które dotykają owady. To jednak nie koniec złych wiadomości.

Według szeroko cytowanego raportu Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu (IPBES) z 2016 r., spada także populacja innych zapylaczy. W północno-zachodniej Europie maleje populacja trzmieli, a w Ameryce Północnej - nietoperzy i kolibrów. W raporcie czytamy: Potrzebny jest długoterminowy monitoring na poziomie krajowym i międzynarodowym w celu dostarczania informacji o stanie i tendencjach populacji zapylaczy w większości regionów świata”. W długofalowej perspektywie brak działań w tym zakresie mógłby doprowadzić do wyginięcia niektórych gatunków roślin a w konsekwencji deficytu żywności i spadku zatrudnienia w rolnictwie.

AI przeanalizuje setki czynników

Globalny problem skłonił naukowców do wykorzystania w walce o populację pszczół najnowszych technologii. W 2014 Sabiha Malik zaprosiła profesora Uniwersytetu w Reading, biologa Simona Pottsa, współautora raportu IPBES, do założenia wspólnie z nią World Bee Project. Dołączyli do niego naukowcy z całego świata, a także partnerzy technologiczni. Rozpoczęto prace nad projektem polegającym na stworzeniu sieci inteligentnych uli o nazwie „The World Bee Project Hive Network”. Dzięki najnowocześniejszej technologii mają one pomóc w utrzymaniu populacji pszczół.

The World Bee Project Hive Network będzie zdalnie zbierać dane, następnie wprowadzać je do chmury obliczeniowej Oracle Cloud, która z kolei wykorzysta narzędzia analityczne, sztuczną inteligencję (AI) i wizualizację danych, aby udostępniać badaczom informacje o relacjach pomiędzy pszczołami miodnymi a ich środowiskiem. Taki system pozwoli badaczom „słuchać” pszczół - analizować skomplikowane dane akustyczne rejestrowane w inteligentnych ulach, w tym również ruchy pszczelich skrzydeł. Dzięki tym informacjom, połączonym z innymi precyzyjnymi pomiarami - takimi jak temperatura, wilgotność i ilość wytwarzanego miodu - badacze będą mogli dokładnie monitorować kolonie pszczół, wykrywać wzorce i przewidywać zachowania. Pozwoli to pszczelarzom i działaczom na rzecz ochrony przyrody podejmować odpowiednie działania w celu ochrony całych kolonii, np. zapobiegać rojeniu w nieodpowiedniej porze roku czy walczyć z drapieżnikami.

Technologia wykryje anomalie

Dane i informacje uzyskane dzięki wykorzystaniu Oracle Cloud będą udostępniane projektom badawczym i projektom ochrony przyrody mającym na celu ochronę pszczół na całym świecie. Dzięki temu badacze uzyskają informacje potrzebne im do współpracy z rządami, a pszczelarze - informacje pomagające im ograniczyć spadek populacji pszczół.

Analizy w oparciu o zebrane z całego świata dane, pozwolą odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób poprawić sytuację pszczół miodnych. Z kolei dane pogodowe, dane z map i bezpłatnie dostępne dane rządowe uzupełnią wiedzę naukowców oraz pszczelarzy na temat kondycji uli. W miarę jak wzrastać będzie ilość danych, technologie automatycznego uczenia zaczną dostrzegać wzorce w danych, co zaowocuje powstaniem nowych metod badawczych.

Źródło: Oracle