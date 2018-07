Rusza nowy startup telemedyczny

„Cyfrowe centrum zdrowia” oferuje kilka rozwiązań. Należy do nich między innymi oparty na sztucznej inteligencji i machine learning Tester Objawów, służący do samodzielnego weryfikowania objawów i uzyskiwania wstępnego rozpoznania wraz z możliwością pobrania raportu w 2 językach, polskim i angielskim. Istnieje też możliwość skorzystania ze wsparcia Osobistego Doradcy Medycznego, czyli dyplomowanej pielęgniarki lub ratownika medycznego, którzy drogą bezpiecznego kanału wideo w internecie lub telefonicznie pomogą w umówieniu wizyt, skonsultują wstępnie objawy, zorganizują drugą diagnozę, umówią wizytę domową czy pomogą w interpretacji wyników badań. Jest także możliwość wyszukania i umówienia się do prywatnych gabinetów lekarskich w ramach bazy 10 000 kalendarzy lekarzy wszystkich specjalizacji online. Narzędzie pozwala na wyszukiwanie specjalisty wg nazwiska, czasu dostępności lub ceny za wizytę.

Na uwagę zasługuje też możliwość sprawdzania średnich czasów oczekiwania na wizyty do specjalistów w NFZ w ramach optymalizacji kosztów leczenia osób posiadających ubezpieczenie zdrowotne. Ta funkcja może okazać się szczególnie ważna dla wielu osób, które potrzebują szybko i sprawnie zorganizować leczenie dla siebie czy kogoś bliskiego, mając szansę na dokonanie wyboru miejsca leczenia (NFZ czy prywatnie). Takie rozwiązanie jest korzystne dla osób spoza dużych miejscowości, dla których osobiste sprawdzenie terminarzy poszczególnych ośrodków jest znacznie utrudnione

Źródło: iWylecz24.pl