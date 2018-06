Rusza międzynarodowy program edukacyjny dla młodych wizjonerów technologicznych

Badania polskich młodych innowacyjnych firm pokazują, że krajowi przedsiębiorcy posiadają wysokie umiejętności analityczne i techniczne, ale jednocześnie brakuje im kompetencji w zakresie budowania strategii biznesowej, marketingu, czy ekspansji międzynarodowej.

Szkoła Pionierów PFR jest skierowana do osób z całej Polski w wieku od 20 do 35 lat, które pracują nad swoją ścieżką kariery zawodowej i interesują się nowymi technologiami oraz doskonaleniem umiejętności technicznych i chcą rozwijać przy pomocy praktyków swoje kompetencje biznesowe. Efektem programu ma być wzmocnienie kluczowych kompetencji biznesowych wśród młodych osób, potrzebnych dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, które mogą odnieść sukces międzynarodowy. Współpraca z University of Cambridge ma zapewnić transfer wiedzy do Polski, z której skorzystać mogą dynamiczne i przedsiębiorcze osoby zarówno z dużych polskich miast, jak i z małych ośrodków. Jest to pierwsza edycja programu, który ma mieć swoją kontynuację w przyszłości.

Warsztaty, odbywające się w Warszawie, przygotowywane są w oparciu o model zajęć wzorowany na najnowocześniejszych metodach edukacyjnych przez partnerów merytorycznych programu. Wśród nich są duże firmy technologiczne, startupy z odnotowanymi sukcesami oraz eksperci innowacyjnych sektorów.

Nadzór nad warstwą merytoryczną programu objęła Rada Programowa, w skład której wchodzą m.in.: Eliza Kruczkowska - dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji w PFR, Damian Zapłata - chief commercial officer w Allegro oraz Oliwia Kwiatkowska - partner zarządzająca TDJ Foundation. Wśród członków Rady znajdują się również uznani na świecie polscy przedstawiciele świata nauki, nowoczesnych trendów i start-upów.

Aby zgłosić się do Szkoły Pionierów PFR należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronie i załączyć do niego swoje CV oraz plan rozwoju personalnego. Z wybranymi osobami spotka się komisja i zakwalifikuje 50 z nich do udziału w programie. Szkoła Pionierów PFR ruszy we wrześniu br. Udział w programie jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają jedynie koszty zakwaterowania podczas warsztatów w stolicy. Aplikacje można składać do 26. czerwca.

Źródło: PFR