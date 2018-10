Rusza kolejny etap programu GovTech Polska

Do tej pory jednostki administracji, które chciały wdrożyć usprawnienia, najczęściej rozpisywały przetarg. GovTech Polska to pionierskie podejście do zamówień publicznych, które poprzedzają konsultacje z przedsiębiorcami w celu zdefiniowania potrzeb oraz możliwych ścieżek rozwiązań. Każda firma, która ma pomysł na rozwiązanie danego problemu, może się zgłosić i wziąć udział w konkursie.

Przedsiębiorcy, którzy zgłoszą się do GovTechu, będą musieli wykazać się pomysłowością oraz posiadać niezbędne kompetencje, które ułatwią realizację technologicznych projektów. Najlepsi otrzymają możliwość podpisania umowy wdrożeniowej z administracją.

Ministerstwa rzucają wyzwania

Jak GovTech Polska definiuje wyzwanie? Wyzwanie to potrzeba, którą Zamawiający, czyli pracownik administracji, identyfikuje w formie zadania do rozwiązania przy użyciu metod informatycznych. W praktyce zaś to dokładny opis problemu, który chce rozwiązać dana jednostka administracji, współpracując z rynkiem ICT.

Wszystkie wyzwania, które są dostępne w obecnie prowadzonym pilotażu, zostały poprzedzone spotkaniami ministerstw i samorządów z przedsiębiorcami. Tylko w ciągu ostatniego półtora miesiąca odbyło się kilkadziesiąt konsultacji administracji z rynkiem ICT, w czasie których zespoły wspólnie omawiały zgłoszone problemy oraz zastanawiały się przy użyciu jakich technologii mogą je rozwiązać. Dla przykładu na zainteresowanych wyzwaniem Ministerstwa Zdrowia czeka zadanie stworzenia modułu wykrywającego nieprawidłowości w rozliczaniu świadczeń refundowanych z budżetu państwa. Przedsiębiorcy mogą wcielić się w detektywów poszukujących brakujących elementów układanki i sami opracować narzędzia tropiące defraudacje. Co ciekawe, jedno z wyzwań rzuca nie ministerstwo, a samorząd. Ilość śmieci w Świdniku rośnie w zaskakującym tempie, a co za tym idzie - rosną też opłaty. Miasto rzuca programistom wyzwanie stworzenia rozwiązania, które pomoże uszczelnić system śmieciowy, a pieniądze z budżetu przeznaczyć np. na doposażenie szkół, przedszkoli.

Jak, gdzie i kiedy – szczegóły pilotażu programu

12 listopada ministerstwa ujawnią pełne szczegóły konkursu. To właśnie wtedy zostaną ogłoszone regulaminy dla każdego wyzwania. Od tego momentu przedsiębiorcy będą mogli złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Po spełnieniu standardowych wymogów formalnych, od 7 do 17 grudnia, zespoły będą mógł składać propozycje rozwiązań na wybrane wyzwania administracji. Każde z ministerstw oraz Miasto Świdnik wyłonią kilku finalistów, którzy – w zależności od rodzaju wyzwania - będą mogli otrzymać wsparcie finansowe przy dalszych etapach prac. Tak zakończy się I etap programu. Drugi etap rozpocznie się na początku stycznia. Jego cel zakłada przekształcenie kodów źródłowych

z I etapu w działający prototyp, który będzie testowany w środowisku Zamawiających. W ten sposób przedsiębiorcy potwierdzają, że są w stanie zamienić pomysł w gotowy produkt i dostarczyć kompletne rozwiązanie.

Pionierskie programy GovTech z krajów takich jak Anglia, Szkocja, Finlandia czy Singapur pokazały, że współpraca administracji z innowatorami, startupami czy małymi i średnimi przedsiębiorstwami nie tylko przynosi korzyści obu stronom, ale przede wszystkim służy obywatelom.

Źródło: GovTech