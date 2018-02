Rusza druga edycja CEO Academy. Twórcy polskich startupów podzielą się doświadczeniem ze studentami

“CEO Academy: Growth Strategies for Global Tech Startups” to seria wykładów oraz warsztaty, które pozwolą studentom zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie budowania rozwijającego się, międzynarodowego biznesu. Uczestnicy programu poznają tajniki tworzenia efektywnych strategii rozwoju, dowiedzą się, jak skalować produkty na zagranicznych rynkach, a także jakich umiejętności wymaga zarządzanie startupem technologicznym.

Swoim know-how i doświadczeniem podzielą się zarządzający odnoszącymi sukcesy firmami technologicznymi, takimi jak Perfect Gym, EL Passion, Performante, Booksy, Skriware, a także funduszem inwestycyjnym Inovo VC.

CEO Academy wieńczą jednodniowe warsztaty w formie konkursu, w czasie których uczestnicy wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce, opracowując strategię wejścia na rynek rzeczywistego produktu. Pomogą im CEO spółek z grupy Daftcode: Indoorway, Nethone, Skriware i Straal. Najlepsi otrzymają możliwość udziału w indywidualnym programie mentoringowym.

W poprzedniej edycji CEO Academy wzięło udział 30 studentów SGH, wybranych spośród ponad 150 nadesłanych aplikacji.

– CEMS Skill Seminar to cykl zajęć, które pomagają studentom w zdobyciu wiedzy praktycznej i umiejętności pożądanych przez pracodawców. Taka współpraca z biznesem to korzyść dla obu zaangażowanych stron, ale przede wszystkim dla studentów. To nie tylko certyfikat, punkty ECTS i wpis do CV, ale przede wszystkim unikalna wiedza, która ułatwi start na rynku pracy – mówi prof. Piotr Płoszajski, kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz opiekun CEMS Skill Seminar.

– W CEO Academy najbardziej podobała mi się różnorodność perspektyw prowadzących zajęcia i mentorów. Opowiadali o różnych aspektach prowadzenia przedsiębiorstwa, odwołując się do własnych doświadczeń. Dowiedzieliśmy się m.in. o tworzeniu strategii wejścia produktu na rynek, prowadzeniu skutecznych kampanii marketingowych oraz sposobach na ekspansję zagraniczną firmy. Po programie dołączyłam do zespołu Indoorway, w którym stałam się odpowiedzialna właśnie za działania marketingowe. Praca tutaj to ciągłe wyzwania, nowe doświadczenia i mnóstwo okazji do rozwoju – mówi Julia Saniewska, Community Manager Indoorway, uczestniczka pierwszej edycji CEO Academy.

– Zajęcia prowadzone przez ekspertów Daftcode poszerzają kompetencje studentów o wiedzę i umiejętności, które dają przepustkę do pracy przy innowacyjnych projektach. Wspólnie z najlepszymi uczelniami technicznymi prowadzimy zajęcia dla programistów, w których w ubiegłym roku wzięło udział ponad 900 osób. Ale firma technologiczna do rozwoju potrzebuje nie tylko inżynierów, a również dobrej strategii i jej egzekucji. Wiedzą z tego obszaru chcemy się dzielić ze studentami SGH. Sukces poprzedniej edycji CEO Academy pokazuje, że to bardzo potrzebne działania – mówi Jędrzej Szcześniak, Co-founder Daftcode.

Tegoroczna edycja programu potrwa od 13 marca do 12 maja. W CEO Academy mogą wziąć udział studenci SGH, którzy chcą połączyć wiedzę teoretyczną z potwierdzoną przez rynek praktyką. Zapisy przyjmowane są do 5 marca. Wykłady zostaną przeprowadzone w Szkole Głównej Handlowej, a warsztaty i finał programu odbędą się w siedzibie Daftcode.

Więcej informacji o CEO Academy na stronie ceoacademy.daftcode.com