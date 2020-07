Rusza 7. edycja programu Think Big dla innowatorów. Sprawdź jak aplikować

UPC Polska razem z partnerami, w tym Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju, UPC Biznes i Fundacją Digital Poland, nagrodzi przedsiębiorców i innowatorów społecznych, którzy w oparciu o nowe technologie tworzą rozwiązania wspierające firmy, społeczności i obywateli w czasach pandemii. Inicjatywa to jeden z elementów długofalowego zaangażowania UPC w rozwój społeczeństwa i gospodarki cyfrowej w Polsce. Hasłem 7. edycji jest Think Digital. Oficjalny patronat nad programem objęły Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Cyfryzacji.

COVID-19 zmienił potrzeby konsumentów i stworzył nowe wyzwania dla firm, przyspieszając cyfrową transformację w wielu branżach. Według IDC, firmy transformujące się cyfrowo do 2023 r. będą generować 52% światowego PKB. Zamknięcie w domach i izolacja społeczna wywarły znaczący wpływ na biznes, społeczności i jednostki, pokazując cyfrowe wykluczenie seniorów i osób z niepełnosprawnościami, a także rosnącą niepewność związaną z przyszłością rynku pracy. Badania pokazują, że cyfryzacja odegra kluczową rolę w post-pandemicznym świecie, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym.

Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy oferują rozwiązania pomagające małym i średnim firmom, a także indywidualnym przedsiębiorcom w pełni wykorzystać możliwości cyfrowe i rozwijać biznes w internecie, zwłaszcza w obliczu wyzwań spowodowanych pandemią COVID-19. Zwycięzcy Think Big: Think Digital otrzymają szansę na pilotażowe wdrożenie swoich rozwiązań lub na ich rozwój, a także wsparcie marketingowe i możliwość networkingu w gronie uznanych partnerów programu. Pula nagród finansowych wynosi 100 000 zł.

Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:

Think Digital – innowacyjne rozwiązania, które pomagają małym i średnim firmom, a także indywidualnym przedsiębiorcom w pełni wykorzystać możliwości cyfrowego świata, szczególnie w nowej, post-pandemicznej rzeczywistości. Głównym partnerem kategorii jest UPC Biznes.

Think Big: Think Digital - jak aplikować?

Do udziału UPC zaprasza indywidualnych przedsiębiorców, spółki z segmentu mikro oraz MŚP, a dodatkowo, w kategorii Think Social, stowarzyszenia i fundacje. Aby wziąć udział w konkursie należy posiadać funkcjonujące i zweryfikowane rozwiązania w postaci produktów fizycznych, cyfrowych lub usług, bądź działające prototypy wymienionych powyżej rozwiązań, odpowiadające obszarom programu. Uczestnicy powinni prowadzić działalność gospodarczą lub realizować misję społeczną na terenie Polski.

By zgłosić się do programu należy w terminie do 4 września wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Think Big. W ramach pierwszego etapu, Jury wyłoni 18 rozwiązań (12 z kategorii Think Digital i 6 z kategorii Think Social). Następnie, do końca października, odbędzie się faza półfinałowa, w efekcie której zostanie wybranych 9 najlepszych projektów (6 z kategorii Think Digital i 3 z kategorii Think Social), które wezmą udział w finałach programu. Pula nagród finansowych tej edycji to 100 000 zł – zwycięzcy kategorii Think Digital i Think Social otrzymają po 50 000 zł oraz szansę na pilotażowe wdrożenie/rozwój swojego rozwiązania we współpracy z UPC Polska lub innym partnerem programu. UPC Polska, wspólnie z Fundacją Digital Poland, w kategorii Think Transformation przyzna również nagrodę korporacji, która odznaczyła się najbardziej spektakularnym przyspieszeniem transformacji cyfrowej.

Nagrody i korzyści z udziału w VII edycji Think Big: Think Digital

W kategorii Think Digital:

Nagroda pieniężna w wysokości 50 000 zł dla zwycięzcy kategorii.

Szansa na pilotażowe wdrożenie przez zwycięzcę swojej usługi w ramach współpracy z UPC polska lub innym partnerem programu.

Możliwość networkingu w gronie uznanych partnerów programu.

Wsparcie marketingowe.

Przedstawienie rozwiązania w specjalnym raporcie podsumowującym edycję Think Digital.

W kategorii Think Social:



Nagroda pieniężna w wysokości 50 000 zł dla zwycięzcy kategorii.

Możliwość networkingu w gronie uznanych partnerów programu.

Wsparcie marketingowe.

Możliwość dalszego rozwoju projektu we współpracy z Fundacją PFR oraz UPC Polska.

Więcej szczegółów na stronie Think Big.