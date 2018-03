Rozwój technologii blockchain

Zaraz obok sztucznej inteligencji, autonomicznych samochodów i robotyki totechnologia blockchain będzie w najbliższych latach jedną z tych, które doprowadzą do znacznych zmian w naszym życiu codziennym i biznesie. Zanim jednak to nastąpi, będzie wymagać działań, które wesprą jej rozwój, adaptację i utorują drogę do użytkownika końcowego.

W najbliższym czasie SYNERGA.fund S.A. zamierza zbudować kompetencje, zespół oraz doświadczenie, które umożliwią jej tworzenie rozwiązań opartych o tę technologię Emitent rozpocznie realizację nowego projektu biznesowego od zbudowania centrum kompetencji i edukacji w zakresie tej technologii oraz umożliwi rynkowi korzystanie ze szkoleń i doradztwa z tego obszaru. Równolegle powstaną także prototypy pierwszych technologii takich jak algorytmy zdecentralizowanego zarządzania procesami DPM (Decentralised Process Management. Spółka chce też wytworzyć proste systemy okołoblockchainowe, m.in. narzędzie do rozliczania podatkowego dla osób i firm uzyskujących dochód z transakcji na kryptowalutach.

Jeden z najważniejszych elementów nowej strategii rozwoju stanowi UBC (Unlimited Blockchain Corporation). Jest to model wytworzenia zdecentralizowanej, autonomicznej i anonimowej struktury do prowadzenia działalności gospodarczej. Jej silnikiem będą wypracowane wcześniej algorytmy DPM. Testowane będzie zarządzanie procesami poprzez smart kontrakty i tokeny własności (security tokens). Celem Spółki jest wykreowanie sektora UBC, który funkcjonuje podobnie do sektora prawa handlowego, lecz według cyfrowo zapisanych zasad (autoregulacji). Twórcy projektów będą mogli sięgać po kapitał zdecentralizowany przez ustrukturyzowane ICOs, a inwestorzy będą mieli dostęp do bardziej sformalizowanych danych - UBCs publikują raporty okresowe według standardu swojego sektora. Celem projektu jest stworzenie systemu do generowania UBCs, które będą mogły funkcjonować w świecie tradycyjnego pieniądza, będąc zarazem strukturą zdecentralizowaną. Pierwszy prototyp UBC powinien zostać zakończony w 3 kwartale 2018 roku.

Autor: Bartosz Cywiński, SYNERGA.fund S.A.