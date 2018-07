Rozwój sprzedażowych technologii a zakaz handlu w niedzielę

Zsolt Fekete prezes zarządu Algotech Polska, zapowiada, że jeszcze w tym roku w wybranych punktach handlowych zostaną uruchomione wirtualne półki, co umożliwi klientom robienie zakupów za pomocą interakcji z ekranem telewizora lub tabletu, a stąd już niedaleko do autonomicznych zakupów, umożliwiających zakupy bez obecności sprzedawcy. Wpłynie to nie tylko na klientów, ale również na charakter pracy sprzedającego, który z osoby podającej towar stanie się doradcą i będzie odpowiedzialny przede wszystkim za budowanie relacji z klientem.

Fekete zaznacza, że oprogramowanie może sprawić, że zakupy zrobimy sami, także w niedzielę. Co równie ważne takie rozwiązania technologiczne mogą przyczynić się do skrócenia kolejek. Może to również całkowicie zmienić wygląd sklepów - zamiast poruszać się między półkami zastawionymi towarami, wybierzemy interesujące nas produkty, siedząc na wygodnych sofach. Dzięki oprogramowaniu i połączeniu go z podajnikiem produkty trafią bezpośrednio do nas bez udziału sprzedawcy. Program da również znać właścicielowi sklepu ile i jakich towarów zostało zakupionych. Twórcy mają świadomość, że w początkowej fazie zaistnieją pewne ograniczenia, takie jak chociażby pakowanie produktów spożywczych. W przyszłości jednak te problemy mogą być rozwiązane.

Jak twierdzą eksperci, systemy tego typu będą mogły pomóc nam w doborze odpowiednich produktów, do np. przepisu z któregoś popularnych programów kulinarnych. Jest to, więc nie tylko nowy sposób prowadzenia sprzedaży, ale zupełnie innego podejście do marketingu. Stawiamy jeszcze jedno pytanie: Czy pozwoli to na działanie sklepów w niedzielę z zakazem handlu? Nic pewnego, ale eksperci szacują, że części z nich tak.

Źródło: Algotech