Rozwój sportowego serwisu streamingowego. Program Rozwoju Eksportu. Przegląd #ebiznes

OVH - dostawca rozwiązań chmurowych - planuje przejęcie vCloud Air. Jest to to chmurowe rozwiązanie firmy VMware. Finalizację transakcji zaplanowano na drugi kwartał 2017 roku. Nie ujawniono szczegółów finansowych (źródło: materiał prasowy OVH).

TomTom Sports i EuropeActive (organizacja non-profit) nawiązują współpracę, aby przez wspólne działania informacyjno-promocyjne zwiększyć użytkowanie "elektroniki ubieralnej" i aplikacji wspomagających prowadzenie zdrowego trybu życia (źródło: materiał prasowy TomTom).