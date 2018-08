Rozwijające prezenty dla dziewięciolatka. 10 pomysłów na zabawki i gry

Zestaw pozwala na samodzielne wykonanie 500 eksperymentów, umożliwiających poznanie podstaw elektroniki.

Jeśli dziecko jest zapalonym czytelnikiem, koniec trzeciej klasy może być dobrym momentem na wyposażenie go we własny czytnik ebooków. Warto wybrać urządzenie odporne (przynajmniej do pewnego stopnia) na wodę i piasek.

Niektóre dzieciaki w tym wieku zaczynają lubić horrory, a przynajmniej opowieści z dreszczykiem. "Księga cmentarna" to przykład tego gatunku, a do tego - po prostu - dobrej literatury.

Eksperymenty zachęcają do samodzielnych poszukiwań i pomagają zrozumieć, jak działa świat wokół nas, a dla czwartoklasisty stanowić będą jeden ze sposobów na oswojenie "przyrki". Generator wiatru pokaże, czym jest wiatr, jak powstaje i jak wykorzystać go do produkcji energii.

Zagadka morderstwa sprzed lat? Bardzo dobry temat do... współpracy. Utrzymana w nastrojowym klimacie gra pozwoli młodym graczom nie tylko na pyszną zabawę, ale i trening współdziałania - umiejętności, której doskonalenie w szkole jest niesłusznie zaniedbywane.

Całkiem poważny teleskop przeznaczony już dla starszaków (8+). Instrument dla pasjonatów kosmosu może stanowić ciekawe i twórcze rozwinięcie zainteresowań Gwiezdnymi Wojnami.

A jeśli młody odkrywca woli raczej mikro- niż makroświat? Poważniejszy mikroskop to dobry pomysł. Korzystanie z niego może stanowić rozwinięcie zainteresowań i wspomóc zdobywanie wiedzy przyrodniczej w szkole.

Już całkiem konkretny, a jeszcze nie powalający ceną zestaw Lego Technic. Najpierw doskonalenie zdolności konstrukcyjnych (i samodzielnego czytania instrukcji), a potem masa zabawy.

Oświetlenie LED, wybuch "wulkanu", tornado w małej butelce. Ciekawa i pouczająca dawka wiedzy o siłach natury (skąd się bierze elektryczność?), ich znaczeniu w przyrodzie i wykorzystaniu w praktyce.

Biegłość rachunkowa sprawia, że uczniowie są bardziej pewni siebie i gotowi na poważniejsze zadania - a przy tym po prostu się przydaje, zanim dziecko przejdzie na mózg zewnętrzny (aka kalkulator w smartfonie). Jak ją doskonalić? Gra karciana może być dobrym rozwiązaniem.