Rozwiązanie PaaS w modelu hybrydowym

PaaS – czyli platforma jako usługa – oferuje środowisko deweloperskie w chmurze ułatwiające tworzenie, testowanie i zarządzanie aplikacjami. Rozwiązanie Linuxa umożliwia przenoszenie i uruchomienie aplikacji stworzonych w technologii Java, .NET, PHP, Ruby, Python i JavaScript, zarówno we własnej serwerowni, jak i w chmurze publicznej różnych dostawców. W ramach usługi jej twórca oferuje wsparcie we wdrożeniu, a później także utrzymaniu, otwartych rozwiązań technologicznych, takich jak Docker, Kuberentes i OpenShift, służących do konteneryzacji aplikacji. Istnieje możliwość pożyczania mocy obliczeniowej dzięki dodatkowym zasobom chmury publicznej. Jest to istotne w organizacjach, które stoją przed wyzwaniem okresowego wzrostu zapotrzebowania na moc obliczeniową, związanego np. z dynamicznym wzrostem popytu na daną usługę lub terminami urzędowymi.

Źródło: Linux Polska