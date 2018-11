Rozwiązanie data science i "Raty 0%"

„Raty 0%” to okresowa propozycja Areny.pl, która rozpoczęła się 23 listopada i potrwa do 23 grudnia br. Kupujący, dokonując zakupów w tym czasie, nie musi od razu płacić za wybrane produkty, co więcej, korzystając z oferty finansowania, nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Spłata jest dokonywana w 3, 5, 6 lub 10 transzach, płatnych co miesiąc. Dzięki współpracy z PayU, platforma może zaoferować zerowe oprocentowanie na produkty dostępne na portalu. Przy większych zakupach płatność można rozłożyć również na dłuższy okres - od 11 do 36 rat, ze standardowym oprocentowaniem widocznym w kalkulatorze na karcie produktu.

Co ważne, wybory zakupowe ułatwia technologia data science, która jest jednym z wyróżników platformy. Co to oznacza w praktyce? Inteligentny system w automatyczny sposób selekcjonuje produkty i przedstawia listę aktualnie najpopularniejszych przedmiotów wybieranych przez polskich konsumentów.

Technologia data science wspiera kupujących. Jej działanie polega na wykonaniu pogłębionej analizy danych zakupowych. W praktyce, identyfikuje potrzeby oraz sposoby podejmowania decyzji konsumenckich użytkowników o zbliżonych wzorcach zachowań i sposobie rozumowania. W efekcie, przyczynia się do znacznej oszczędności czasu spędzonego na poszukiwaniu np. idealnych prezentów świątecznych.

Źródło: Arena.pl