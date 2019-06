Rozwiązania chmurowe niekoniecznie dla ERP

Dzisiejsze chmury są inteligentne, zautomatyzowane i adaptują się do potrzeb. Aplikacje po wdrożeniu, mogą się skalować dynamicznie na żądanie. Chmury mogą być bardziej wydajne i oszczędniejsze niż tradycyjne centra danych.

Istnieje kilka rodzajów chmur, których wykorzystanie zależy od potrzeb na poszczególne usługi:

publiczne – dostawca usług dzierżawi miejsce w chmurze wielu swoim klientom czyli najemcy. Płacą oni tylko za zasoby, które rzeczywiście zużywają, analogicznie jak np. przy płaceniu rachunków za prąd. Są popularnym rozwiązaniem do hostingu aplikacji, takich jak e-mail, CRM czy inne oprogramowanie do zarządzania zasobami firmy,

prywatne – mają tylko jednego najemcę, który może dowolnie kontrolować i dostosować ją do swoich potrzeb. Właściciele chmur prywatnych użytkują je, aby korzystać z aplikacji biznesowych wykorzystywanych przy badaniach i rozwoju, produkcji i logistyce,

hybrydowe – łączą cechy publicznych i prywatnych. Wykorzystuje się je przy pracach nad innowacyjnymi aplikacjami, co do których przyszłej opłacalności nie ma pewności. W pierwszej kolejności opłaca się je wdrożyć w prywatnej chmurze, aby następnie rozszerzyć je na chmurę publiczną, kiedy wzrośnie popyt na jej usługi.

Jedną z większych korzyści chmury jest możliwość dostosowania poziomu wykorzystania jej zasobów do potrzeb klienta. Gdy nie ma konieczności ciągłej pracy, zasoby mogą być wyłączone i uruchamiane dopiero, kiedy taka potrzeba zostanie zgłoszona.

Tzw. uberyzacja zasobów - zjawisko dostarczania usług pomimo nieposiadania koniecznych do ich świadczenia zasobów – pozwala osiągnąć znaczną przewagę konkurencyjną. Rozwiązania chmurowe są często bazą do rozwoju technologii mobilnych czy Internetu Rzeczy.

Pomimo swych niewątpliwych atutów, chmura nie jest uniwersalnym rozwiązaniem, dobrym dla każdego rodzaju działalności gospodarczej. Dotyczy to także branży produkcji przemysłowej i oprogramowania ERP. Systemy ERP nie są bowiem produktami masowymi, a każde wdrożenie powinno być dostosowane do specyfiki konkretnego klienta. To czy system powinien być hostowany w chmurze, czy on premise nie jest najistotniejszym kryterium, jakie kierownictwo firmy powinno brać pod uwagę przy wyborze oprogramowania.

Najpierw trzeba bowiem zdiagnozować potrzeby i kierunek rozwoju firmy, następnie zweryfikować rynek oprogramowania, później dokonać wyboru partnera wdrożeniowego i wreszcie wybrać konkretne oprogramowanie. Ostatnimi elementami procesu decyzyjnego są analiza procesów biznesowych wraz z wybranym partnerem wdrożeniowym oraz – dopiero na samym końcu – wybór architektury systemu i zasad licencjonowania.

O ile małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na wybór oprogramowania ERP w chmurze, o tyle w wypadku dużych przedsiębiorstw produkcyjnych jest już inaczej. Architektura systemów sterowania produkcją musi bowiem zabezpieczać ciągłość procesów produkcyjnych. W razie przerw w dostawie Internetu dojść może do przerwania produkcji, a co za tym idzie, do strat finansowych. Korzystanie z oprogramowania on premise – choć również nie pozbawionego słabych punktów – w większym stopniu gwarantuje stabilność procesów zachodzących w zakładzie. Ponadto duża ilość danych, które zbiera system - w wypadku rozwiązania chmurowego - naraża firmę na niepotrzebne koszty, których można by było uniknąć, jeżeli dane przetwarzane by były tylko lokalnie. Jeszcze jedną przyczyną, dla której cloud computing w ERP przegrywa z on premise, jest ryzyko utraty dostępu do danych oraz obawy o naruszenie przepisów bezpieczeństwa.

Źródło: www.rekord.com.pl