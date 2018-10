Rozszerzona rzeczywistość ułatwi korzystanie z maszyn i składanie mebli

Dzięki odwzorowaniu trójwymiarowego modelu danego urządzenia można animować większość operacji. Inteligentne okulary mają coraz więcej funkcji, które ułatwiają życie. Gotowe są już na przykład aplikacje, które zademonstrują proces składania mebli zakupionych w sieciówkach.

Wojciech Pander z 4experience wyjaśnia, jak to dokładniej działa. Za pomocą nośnika obrazu takiego jak tablet, telefon, bądź okulary do rozszerzonej rzeczywistości, możemy zobrazować "instrukcję" funkcjonowania danego urządzenia. Niesie to za sobą szereg korzyści, przede wszystkim w postaci szybkiej dostępności tej instrukcji dla pracownika, który potrzebuje jej w miejscu pracy, czyli zwykle w trakcie serwisu jakiegoś urządzenia.

Techniki rozszerzonej rzeczywistości pozwalają opracowywać dokumentację w taki sposób, aby korzystanie z niej było czytelne i intuicyjne. Tradycyjne dokumentacje, w formie drukowanych dokumentów tekstowo-obrazkowych, są nieprecyzyjne, a ich zrozumienie zajmuje zwykle znacznie więcej czasu. Rozszerzona rzeczywistość pokazuje dokładnie to, co w danym momencie jest potrzebne, skraca więc czas potrzebny do obsługi urządzenia.Informacje mogą być wyświetlane przed użytkownikiem dokładnie w tym samym miejscu, w którym dokonuje on określonej czynności. Użytkownik widzi obraz otaczającej rzeczywistości z obrazem generowanym komputerowo. Wirtualne elementy mogą mieć formę trójwymiarowych obiektów, gotowych schematów czy rysunków.

Pander zauważa, że firmy coraz częściej przygotowują swoje dokumentacje techniczno-ruchowe w rozszerzonej rzeczywistości. Dzieje się to również w Polsce. Korzystają z tego typu rozwiązań zwłaszcza w odniesieniu do nowych produktów. Ekspert dodaje także, że dokumentację techniczno-ruchową w rozszerzonej rzeczywistości można wykonać dla każdego urządzenia, natomiast sprawdza się tam, gdzie te urządzenia są złożone i wymagają wykonania licznych operacji. Wówczas taka dokumentacja jest zdecydowanie bardziej przydatna.

Z danych MarketsandMarkets wynika, że rynek rozszerzonej rzeczywistości wzrośnie z 11,14 mld dol. w 2018 roku do 60,55 mld dolarów w 2023 roku.

