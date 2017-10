Rozszerzona rzeczywistość coraz częściej stosowana w biznesie – gotowe rozwiązania już dostępne

Miliard użytkowników do 2020 r.

Rozszerzona rzeczywistość pozwala na połączenie świata fizycznego z cyfrowym. Technologia ta polega na nakładaniu wirtualnych i interaktywnych obiektów na obraz prawdziwego otoczenia. Końcowy efekt można oglądać na ekranie smartfona, tabletu czy też za pomocą specjalnych okularów. Jednym z najbardziej znanych przykładów zastosowania AR jest gra Pokemon GO, która została pobrana na całym świecie ponad 750 milionów razy.

Według szacunków wartość rynku wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości do 2020 r. wyniesie ok. 150 miliardów dolarów, a liczba użytkowników tych technologii sięgnie nawet miliarda. Firma IDC ocenia, że dochody z VR/AR wzrosną w ciągu roku o ponad 130% – z poziomu 6,1 miliarda dolarów w 2016 r. do 13,9 miliarda dolarów w 2017 r.

Do czego można wykorzystać AR?

Interaktywne treści AR pozwalają w inny sposób spojrzeć na materiały drukowane. Przykładowo, używając dedykowanej aplikacji podczas przeglądania katalogu, odbiorca zobaczy na ekranie smartfona linki do ofert z danym artykułem, jego trójwymiarowy model czy prezentację wideo. Technologia AR otwiera również wiele możliwości w obszarze digital marketingu z użyciem etykiet i drukowanych kreacji reklamowych oraz daje szansę na wyróżnienie się na rynku wydawniczym poprzez zamieszczanie interaktywnych elementów w czasopismach i książkach.

Ponadto AR może posłużyć do tłumaczenia tekstu na papierze oraz do szybkiego rozpoznawania i archiwizowania dokumentów. Rozszerzona rzeczywistość jest już dziś elementem szkoleń dla zawodowych kierowców, inżynierów czy lekarzy. Systemy AR pozwalają także wzbogacić wrażenia z wizyt w muzeach czy uzupełnić doświadczenie zakupowe w galeriach handlowych.

Aplikacja AR dla każdej firmy

Japoński koncern Konica Minolta od kilku lat współpracuje z firmami opracowującymi narzędzia AR – takimi jak Wikitude i Anyline – by rozwijać i dostarczać rozwiązania tego typu dla biznesu. Przykładem jest bazowa aplikacja mobilna AR, którą można dostosować do potrzeb danego przedsiębiorstwa poprzez personalizację jej wyglądu oraz treści. Użytkownicy aplikacji mogą sami dodawać do niej materiały AR – np. filmy czy modele 3D – lub uzyskać wsparcie producenta w ich przygotowaniu. Dzięki temu klienci zyskują zindywidualizowane rozwiązanie bez konieczności budowania własnego systemu.

Firma oferuje również wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość systemy do nawigacji wewnątrz budynków. Ze wspomnianych usług skorzystały już m.in. brytyjska poczta UK Mail czy muzeum brytyjskich sił lotniczych RAF.

Wearable Communicator – okulary AR dla biznesu

Konica Minolta opracowała także własne okulary AR o nazwie Wearable Communicator. W odróżnieniu od większości podobnych projektów, które tworzono na rynek konsumencki, Wearable Communicator od początku jest rozwijany z myślą o zastosowaniach biznesowych. Głównymi elementami urządzenia są miniaturowy ekran LCD, pryzmat oraz zaawansowany moduł optyczny HOE (ang. holographic optical element). Moduł HOE pozwala odpowiednio powiększyć obraz dostarczany do oka oraz filtrować długości fal światła, dzięki czemu wyświetlane na ekranie cyfrowe treści są ostre i wyraźne. Dodatkowo użytkownik może je kontrolować za pomocą gestów.

Okulary Wearable Communicator mogą być częścią systemów CPS (ang. cyber-physical system), łączących świat cyfrowy ze światem fizycznym. Systemy te są coraz częściej wdrażane chociażby w przemyśle. Rozwiązanie Konica Minolta było np. ostatnio testowane na linii produkcyjnej w fabryce ciągników John Deere w Mannheim w Niemczech.

Rozszerzona rzeczywistość to technologia, która szybko upowszechnia się zarówno na rynkach konsumenckim, jak i biznesowym. Potencjał do innowacji z użyciem AR jest ogromny i chcemy pomagać firmom go wykorzystać – także w Polsce. Rozwiązania oparte o AR będą istotnym czynnikiem pozwalającym na bycie o krok przed konkurencją. Wdrażanie tej technologii to część realizowanej przez nas idei miejsca pracy przyszłości – mówi Paweł Grzyb, Marketing Manager w Konica Minolta Business Solutions Polska.

Powstają nowe ośrodki badawcze

Technologia rozszerzonej rzeczywistości i sposoby na jej wykorzystanie są jednym z kluczowych obszarów rozwoju w prowadzonych przez Konica Minolta ośrodkach Business Innovation Center (BIC). Centra te skupiają wokół siebie jednostki akademickie, instytuty badawcze, firmy partnerskie i startupy celem pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla biznesu.

Do tej pory na świecie powstało pięć takich ośrodków. Obszar Europy obsługuje BIC mający siedzibę w Londynie, zaś w czeskim Brnie znajduje się laboratorium badawczo-rozwojowe firmy.