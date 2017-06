Rozpuszczalne soczewki kontaktowe, lekcjomat, porównywarka cen kryptowalut to tylko niektóre z pomysłów rozwijanych przez dzieci podczas Startup Weekend Kids Warsaw #2

Startup Weekend Kids to trzydniowe warsztaty dla osób, które mają pomysł na projekt społeczny lub nowoczesny biznes i nie wiedzą, jak zacząć. Wydarzenie stanowi połączenie doskonałej zabawy, nienachalnej nauki i zupełnie poważnej pracy w zespołach dzieci-dorośli. To dla wszystkich świetny trening weryfikacji pomysłów, organizacji pracy i dzielenia się zadaniami odpowiednio do kompetencji. Dzieciaki przede wszystkim uczą się, że MOGĄ sięgać dalej, że warto poszerzać swoje horyzonty i zdobywać różne kompetencje, ale też poznają w praktyce drogę od pomysłu do biznesu… a w każdym razie jej początki. Dorośli eksperci mają natomiast świetną okazję, aby poznać nieszablonowe, dziecięce podejście do rozwiązywania problemów, a jednocześnie być dla nich wsparciem oraz inspiracją do nauki przydatnych umiejętności.

Pierwszego dnia dzieci zaprezentowały 11 pomysłów. Po analizie i podziale na zespoły prace kontynuowane są nad 8 projektami:

GameFab

Projekt "GameFab" ma umożliwić przesyłanie posiadanych przez użytkownika gier między różnymi urządzeniami w celu zwiększenia komfortu użytkowania. Gry dedykowane np. na konsole stałyby się dostępne na telefonach i tabletach, aby gracz, będąc z dala od domu, mógł nie przerywać zabawy.

CareLens

Celem pomysłodawców projektu "CareLens" jest stworzenie znacznie wygodniejszych w użytkowaniu niż te obecnie dostępne soczewek kontaktowych. Ich produkt nocą, po całym dniu noszenia, ma rozpuszczać się pod powieką, jednocześnie nawilżając oko i dostarczając mu dodatkowych składników odżywczych.

Projekt bez nazwy

Ta grupa 6 ambitnych i kreatywnych chłopców planuje stworzyć portal internetowy (zintegrowany z aplikacją), na którym doświadczeni nauczyciele będą mogli udzielać korepetycji uczniom z całej Polski. Projekt zarabiać będzie na prowizjach od wpłat uczniów.

Festiwal Wrażliwy

"Festiwal Wrażliwy" to unikatowy projekt mający zachęcić uczniów do uważniejszego obserwowania otaczającego ich świata oraz rozwinąć w nich ich wrażliwość. Jednocześnie będzie on przestrzenią, na której dzieci będą mogły swobodnie wyrazić opinię o swoich nauczycielach.

Lekcjomat

Współcześni uczniowie szukają innych niż dotychczas rozwiązań, szukają ułatwień w technologii. "Lekcjomat" jest jednym z nich. Będzie to aplikacja, w której uczniowie będą mogli zapisać, jakie mają prace domowe i na kiedy są one zadane oraz dzielić się notatkami z lekcji. Dodatkowo utworzony zostanie czat, na którym będą mogli między sobą dyskutować na temat prac domowych.

Porównywarka cen kryptowalut

Ci młodzi, acz doświadczeni chłopcy postawili na przyszłość światowej ekonomii i tworzą internetową porównywarkę cen kryptowalut. Dzięki współpracy z ich twórcami zapewni ona swoim użytkownikom większe bezpieczeństwo i korzystniejsze ceny zakupu.

Projekt biletowy

Grupa pracująca nad tym projektem chce ułatwić życie wszystkim tym, którzy na co dzień korzystają z komunikacji miejskiej, dlatego też tworzą oni system, za pomocą którego podróżnik będzie w stanie z dużą dokładnością określić trasę swojej podróży i od razu zapłacić za bilet.

HandyShower

"HandyShower" obrał sobie za cel opracowanie pomocy dla mieszkańców państw rozwijających się, którzy mają ograniczony dostęp do wody. Ich produkt będzie również przydatny dla osób dbających o środowisko i chcących ograniczać ilość zużywanej przez siebie wody.

Galeria zdjęć z pierwszego dnia dostępna jest na stronie:

http://bit.ly/swkwaw2-foto1dzien

Wideo z prezentacjami projektów dostępne są na stronie:

http://bit.ly/swkwaw2-wideo-projekty

Druga edycja SWKids odbywa się w siedzibie Citi Handlowy w Warszawie, przy ul Marynarskiej 12. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja „Pierwsze Miejsca Są Zawsze Wolne”, a głównym partnerem Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Fundacja Startup Poland. Patronatu medialnego udzieliły Dziennik Internautów, Mam Startup, Mam Biznes i Grayling Polska.

Szczegóły na stronie:

http://startupkids.pl

hasztag na Twitterze: #swkids