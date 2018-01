Rozpoznawanie mowy w nauce angielskiego już po polsku!

Zarówno jeśli uczymy się przedmiotów ścisłych jak i humanistycznych, w sieci znajdziemy kursy online na praktycznie każdy temat. Zaobserwować możemy ogromny wzrost popularności kursów MOOC (z angielskiego Massive Open Online Courses).

Wpisywanie do swojego CV na Zachodzie jest już jak najbardziej akceptowalną formą poświadczenia naszych kwalifikacji zawodowych.

Jednym z popularniejszych przedmiotów, których naukę podejmujemy w sieci są języki obce właśnie. Tylko angielskiego uczy się ponad miliard ludzi na całym świecie - oczywiście wielu z nich za pośrednictwem internetowych kursów.

Co więc taki e-learning może wnieść do naszej nauki języka angielskiego, czego nie znaliśmy do tej pory? Jakie nowoczesne technologie znajdują zastosowanie w tym procesie dydaktycznym?

Strony internetowe to już za mało

Z historycznego punktu widzenia, nauczyciele języka angielskiego (i biznesmeni) szybko zainteresowali się nowoczesnymi technologiami, z których pierwszą i najpopularniejszą są strony internetowe. Tylko w polskojęzycznym internecie znaleźć można dziesiątki witryn do nauki angielskiego. Są bardzo przydatne w nauce gramatyki, oferujących darmowe i płatne kursy i pomoce naukowe. Znaleźć na nich można dobre wyjaśnienia i możliwość zapytania ich autorów lub innych czytelników o porady na forum, lub pod tekstem (szczególnie jeśli strona prowadzona jest w formie autorskiego bloga).

Niestety taka nauka owocuje jedynie tak zwaną bierną znajomością angielskiego – to że znamy jakąś regułkę gramatyczną, ponieważ rozwiązaliśmy dużo ćwiczeń, nie znaczy wcale, że w rzeczywistej sytuacji będziemy w stanie coś powiedzieć. Nauczyliśmy się rozwiązywać testy, ale nie mówić po angielsku!

W tym również pomóc nam mogą nowoczesne technologie, za pomocą technologii rozpoznawania mowy, która wynosi naukę angielskiego online na zupełnie nowy poziom!

Nauka języka angielskiego z użyciem komputerowego rozpoznawania mowy

Na rzeczony problem biernej znajomości języka odpowiada nowoczesna technologia rozpoznawania mowy. Internetowe giganty tworzą coraz lepsze systemy pozwalające za pomocą głosowych komend komunikować się z komputerem jak z żywym człowiekiem. Głosowo można sprawdzić coś w internecie, włączyć urządzenie w domu czy dyktować tekst.

Technologia ta znalazła również zastosowanie w nauczaniu języka angielskiego. Pierwszą stroną czy też raczej aplikacją umożliwiającą rozmowę z komputerem, który rozumie co się do niego po angielsku mówi jest polski kurs języka angielskiego online Speakingo (www.speakingo.pl).

Metoda bezpośrednia, bo w niej osadzony jest kurs rozmawiania po angielsku Speakingo, jest jedną z wielu możliwych metod nauczania. Jej charakterystyczną cechą jednak jest to, że nacisk kładziemy w niej na mówienie, na szybką wymianę zdań. Tylko tutaj zamiast z nauczycielem rozmawia się z komputerem.

Zaczyna się od słuchania nowych zdań, a później powtarza się z pamięci pytania i odpowiedzi – w zależności od przerabianej części lekcji. Dzięki dużej ilości słów i informacji w krótkim czasie uczeń może szybko przyswoić język. Gramatyki uczymy się podświadomie jak dziecko, a nacisk głównie kładzie się na mówienie.

Oto kilka z wielu zalet nauki angielskiego online z rozpoznawaniem mowy:

Kurs uczy właściwego szyku angielskiego zdania jak i wymowy.

Metodyka skupia się przede wszystkim na mówieniu po angielsku, przez co w rzeczywistych sytuacjach życiowych język nie stanie uczniowi przysłowiowym „kołkiem „w gardle.

Online uczyć się można kiedy chcemy i jak długo chcemy, siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Metoda Bezpośrednia uczy całych fraz, a nie pojedynczych słów. Badania dowodzą, że jest to dużo skuteczniejsze podejście.

Kurs mówienia online pomaga przełamywać barierę językową i lęk przed mówieniem. Najpierw w bezpiecznym zaciszu domowym możemy potrenować z komputerem, a dopiero później próbować swoich sił „na głębokiej wodzie”.

Nauka online z zastosowaniem rozpoznawania mowy pozwala znacznie obniżyć koszt nauki. W końcu żywy lektor musi jeść, a komputer nie. Nawet w przypadku bardziej zaawansowanych kursów, miesiąc nauki kosztuje tyle, co godzina korepetycji.

Co ciekawe, kurs języka angielskiego online Speakingo nie kładzie nacisku na zapamiętywanie gramatycznych regułek, nie wymagamy ich „wykucia” się na pamięć. Bierna znajomość języka nigdy nie przyda się w życiu codziennym, w praktycznej rozmowie z obcokrajowcem.

Ma to sens! Jeśli chcesz nauczyć się jeździć na rowerze, to zacznij jeździć. Chcesz nauczyć się mówić po angielsku, to zacznij mówić w tym języku.

Jakie inne mamy jeszcze możliwości nauki angielskiego w internecie?

Nauka angielskiego w serwisach społecznościowych

Facebook czy inne serwisy społecznościowe pękają w szwach od najróżniejszych stron do nauki języka angielskiego. Ich ogromną zaletą jest to, że nowe teksty inspirujące do nauki angielskiego regularnie wyświetlają się na Twoim ekranie.

W ten sposób pomiędzy zdjęciem z wakacji kolegi, a zabawnym memem od siostry, podczas porannego scrollowania liźniesz też trochę wiedzy z fanpage'ów, do których się zapiszesz.

Podobnie działa zapisanie się do tematycznych newsletterów przy blogach o nauce angielskiego.

Jest to niezmiernie ważne, ponieważ według badań naukowych najlepsze efekty daje nie długa i żmudna ale krótka lecz regularna nauka.

Czy nauczyciele angielskiego stracą przez elearning pracę?

Aby nie było zbyt różowo, nauka przez internet ma też liczne wady.

Liczne badania nad elearningiem dowodzą, że największym problemem z nim jest sytuacja, w której uczeń „zacina się” na jakimś problemie. Nauczyciel z krwi i kości jest właśnie po to, żeby wyjaśnić trudniejsze zagadnienia i pomóc uczniowi pójść dalej. Okazuje się, że uczeń pozostawiony na pastwę internetowych otchłani zwykle rezygnuje z nauki.

Dlatego zdaniem wielu przyszłość należy do modelu mieszanego czyli blended learningu. Pozwala on korzystać z zalet zarówno tradycyjnego, jak i nowoczesnego sposobu nauczania języka angielskiego z zastosowaniem nowoczesnych technologii.

Dlatego nawet jeśli zapiszecie się na wspomniany, nowoczesny kurs języka angielskiego online z rozpoznawaniem mowy, nie zapomnijcie o kontakcie z żywym nauczycielem na kursie czy korepetycjach.