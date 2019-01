Różnice i podobieństwa między modułami a kontenerami

Podobieństwa między modułami a kontenerami

Tworzenie z klocków

W obu przypadkach budynki powstają przy połączeniu wielkich klocków. Mogą to być zarówno budowle piętrowe, jak i parterowe. Tego typu budownictwo powstaje w specjalnych fabrykach, a następnie zostaje przewiezione na wyznaczone przez klienta miejsce. Zaletą i jednocześnie specyfiką tego rodzaju budynków jest możliwość szybkiej rozbudowy w każdym momencie, dzięki czemu klient nie musi od razu posiadać bardzo dużych zasobów finansowych. Ciekawostką jest również możliwość przeniesienia budynku w wybrane miejsce, przez co przeprowadzka staje się łatwiejsza i mniej kosztowna.

Okres i miejsce budowy

W przeciwieństwie do tradycyjnego budownictwa głównym miejsce budowy jest fabryka, a nie plac budowy. Dodatkowo czas montażu jest bardzo krótki i zupełnie nieuciążliwy dla sąsiedztwa. Wykorzystuje się jedynie dźwig oraz wyselekcjonowaną grupę monterów. Wcześniej konieczne jest jednak postawienie stopy fundamentów lub ewentualnie wybudowanie chodników prowadzących do budynku.

Całość załatwisz u jednego dostawcy

Dziś można zamówić cały projekt domu modułowego lub kontenera u jednej firmy. W przypadku modułów można skorzystać z oferty dostępnej na stronie internetowej https://climatic.pl/domy-jednorodzinne/. Taka firma zarówno dba o wybór podłogi, dachu, ale też innego wyposażenia, dzięki czemu oszczędza się czas, jak i pieniądze.

Taniej!

W obu przypadkach znacznie oszczędzamy podczas budowy. Wynika to z krótszego czasu budowy, a przez to z tego, że nie potrzebujemy zatrudniać ludzi i wynajmować specjalistycznego sprzętu. W dodatku warunki pogodowe nie wpływają na budowę w żaden sposób.

Co różni budownictwo modułowe od kontenerów budowlanych?

Wymiary

W przypadku kontenerów istnieje konieczność dostosowania się do ogólnych standardów pod względem wymiarów. Inaczej wygląda to w przypadku modułów, gdzie klient może pozwolić sobie na dowolną wielkość budowli. W ten sposób osoby wybierające moduły mogą wznosić bardziej indywidualne i kompleksowe budynki.

Stałość

Kontenery wykorzystuje się raczej tymczasowo. Najczęściej postawiane są one jako koszary, miejsce odpoczynku na placu budowy, czy też do mieszkania w krótkim okresie czasowym. Inaczej wygląda to w przypadku modułów, gdzie bez obaw można mieszkać w nim przez całe życie i w praktyce niczym nie odróżnią się to od domu w tradycyjnym rozumieniu tego słowa.

Wytrzymałość

Budowle kontenerowe są znacznie lżejsze, a co za tym idzie mniej trwałe. Z kolei moduły wykonane są ze stalowych profili, które następnie zostają odpowiednio zabezpieczone, tak aby nie groziła im korozja. Warto podkreślić, że wszystkie prace wykonywane są przy ścisłym uwzględnianiu norm EN ISO 3834-3. Dodatkowo uwzględnione są normy pożarowe, co raczej jest niemożliwe w przypadku kontenerów.