Router idealny dla gamera

Jakość połączenia nie zależy tylko od routera. Na to, jak szybki będzie internet, z którego korzystamy, wpływ ma wiele czynników. Procesor komputera, karta sieciowa, karta graficzna, to niektóre elementy, których wydajność, decyduje o prędkości łączenia z siecią.

Grupą, która najbardziej docenia szybkość łącza, są prawdopodobnie gracze. To właśnie dla nich istotne jest, czy połączenie z internetem nie zostanie zerwane, w najmniej odpowiednim momencie rozgrywki. Założeniem, jakim kierują się gamerzy, podczas wyboru routera, jest zapewnienie, o szybkości urządzenia łączącego z siecią, ponieważ natychmiastowa reakcja w grach online może przesądzić o wygranej lub przegranej. Jaki więc router jest dla gamera idealny?

Do gier online, polecane są przede wszystkim urządzenia kablowe. Dają one pewność stałego połączenia z internetem. W przypadku bezprzewodowych dochodzi czasem do natychmiastowej utraty zasięgu. A co jeżeli z sieci domowej korzysta kilku użytkowników? Ważna jest stabilność, router powinien łączyć urządzenia, przez osobne kanały z siecią, tak by nikt nie tracił na jakości połączenia. Nie często jest też możliwe, żeby router WiFi znajdował się w tym samym pomieszczeniu, w którym jest komputer gracza. Łącze może napotkać różne utrudnienia, np. ściany, które mogą zaburzyć sygnał.

Kolejny problem, który może przeszkodzić w grze online, to zakłócenia. Zwykłe routery najczęściej działają tylko na jednym paśmie 2,4 GHz. Dla zwykłych użytkowników sieci takie zaburzenia mogą nie mieć znaczenia, ale dla gamerów, mogą mieć istotny wpływ na rozgrywkę. Dlatego tak ważne, by wybierane urządzenie miało dwa pasma, jedno 2,4 GHz, a drugie 5 GHz.

Na koniec pamiętajmy, że na sukces gamera składa się zawsze wiele czynników: doświadczenie, sprzęt, czy odpowiednie warunki techniczne, w tym szybkość sieci.

Źródło: EZVIZ